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Россиян обязали платить за дождь
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Россиян обязали платить за дождь 

Lenta.ru 11 часов назад
Фото: Роман Канащук / «Коммерсантъ»
Жители города Кунгур в Пермском крае с мая получают квитанции за коммунальные услуги, в которых указан сбор за сточные воды — в том числе за дождевую, которая попадает в канализацию, пишет «Искра».
Ежемесячно горожане будут отдавать за дождь по семь рублей. В первой платежке с новым тарифом управляющая компания указала сумму сразу за два месяца. Плата за отведение сточных вод будет взиматься круглый год.
В городском «Водоканале» изданию сообщили, что подобный сбор совершенно законен и производится на основании приказа региональной службы по тарифам.
Население Кунгура составляет более 66 тысяч человек.
В декабре прошлого года энергетическая компания выставила 35 жителям города Артем в Приморье счет за электричество на сумму в несколько миллионов рублей каждому. Одному из абонентов пришел счет за потребление почти 100 миллионов киловатт-часов. Организация назвала это технической ошибкой и извинилась.
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Комментарии92  Ещё 14 источников 
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