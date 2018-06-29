ЕС вымучил санкции

Покой нам только снится — европейские лидеры приняли решение продлить санкции против России . Нашу экономику на полгода ждут прежние ограничения.

Как рассказал ТАСС источник в Совете Евросоюза, дискуссия по санкциям была короткой, представители ЕС на этот раз были едины в своём намерении. То, что теме России европейцы отводят всё меньше и меньше времени, говорит о том, что решения политики принимают на автомате, особо уже не думая ни о последствиях, ни о способах сближения с Москвой . Вашингтон сказал надо, значит, надо. И в данном случае поговорка краткость — сестра таланта, увы, не действует.

Канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эмманюэль Макрон лишь сжато и сухо рассказали остальным представителям Европы о том, как реализуются сейчас на практике Минские соглашения. По их словам, изменений никаких не зафиксировано. И именно к ним привязан режим кнута ЕС. Если бы выполнение данных соглашений зависело только от одной Москвы, то нам бы всем было, над чем задуматься, но в них впутана ещё и Украина , которая до последнего будет держаться за эти договорённости, с пеной у рта доказывая, что во всём виноваты, как всегда, русские. Поэтому даже при идеальном выполнении соглашений с одной стороны, всегда найдётся место целой бочке дёгтя с другой.

С технической точки зрения через несколько дней ЕС примет формальное решение по санкциям, опубликовав свой вердикт в Официальном журнале.

В настоящее время европейский режим против РФ включает в себя ряд визовых ограничений, санкции против госкомпаний нефтяного, финансового секторов и оборонки. Кроме того, речь идёт и об ограничениях против Крыма . Свои решения по визам и секторам экономического давления Европа пролонгирует раз в шесть месяцев, а по Крыму — пересматривает решения раз в год.

Обратная сторона санкций

Как заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев , несмотря на кажущееся, с одной стороны, единство мнений в Европе, как такового единства как раз и нет.

«Монолита нет и в помине. Налицо разброс мнений — от «железобетонной» Польши до всё более сомневающейся Италии. В этой линейке центр тяжести раз за разом сдвигается от условной Польши в сторону условной Италии: с одной стороны — бессмысленность санкций налицо, с другой — на политиков активно давит бизнес, ведь ущерб самому Евросоюзу не меньший», — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, если бы у сторонников отмены санкций появились хоть какие-то аргументы, какой-то повод пересмотреть санкционирую политику, сохранив при этом лицо ЕС, решение оказалось бы иным.

Также он предположил, что решения по Крыму приобретут либо имманентный характер, либо напряжённость будет снята после официального признания ЕС российского статуса Крыма.

В то же время он считает, что пакет по реализации Минских соглашений может быть снят довольно быстро, т.к. Европа ожидает прогресса в их реализациях. «Нужен повод. Это отчётливо понимают противники России внутри ЕС, которые сделают всё, чтобы повода не было. Иными словами, чтобы у Украины, от которой этот прогресс зависит от и до, так и не было бы реальной мотивации Минские соглашения выполнять», — заявил он.

Между тем фондовые рынки России и не думали реагировать на заявления о санкциях. 29 июня индексы торгуются в «зелёной зоне», рубль укреплялся к доллару в начале торгов, однако евро немного подорожал, но опять же — не критично и не показательно. А это значит, что российская экономика адаптировалась к санкциям и они постепенно перестали быть сигналом к обвалу рубля и рынков.

России даже нужно подумать, как растянуть санкции против себя на несколько лет. Этого времени хватит для завершения полного цикла импортозамещения, обновления производства, а внутренний рынок станет солидной прибавкой к доходам государства. Европа же тем временем будет кусать локти и считать убытки.

«Недовольство убытками от санкций демонстрируют во всех государствах ЕС. Нет сомнений, что продолжит нарастать давление со стороны сил, заинтересованных в развитии отношений с Россией», — сказал он.

Но не обошлось и без радостных криков, доносящихся из Киева. Так, президент Украины Пётр Порошенко в очередной раз поклонился в ноги Европе, выразив ей благодарность за продление санкций.

«Глубоко благодарен всем нашим друзьям в ЕС за незыблемые единство и солидарность с Украиной», — написал он в Facebook, поблагодарив лично Меркель и Макрона «за объективную оценку ситуации».

Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum:

Так как санкции со стороны ЕС по отношению к России просто пролонгированы, то есть никаких новых санкций введено не было, то ожидать каких-либо серьёзных последствий для российской экономики, я думаю, не следует. За последние четыре года наша страна приспособилась к всевозможным санкциям. Экономика устойчива, темпы роста умеренные, инфляция низкая. Российские власти не раз заявляли, что готовы к самым негативным санкционным сценариям. Это понимают и в ЕС, поэтому чем дольше действуют санкции, тем больше будет голосов именно в Европе за их отмену. Первые бреши в стройных европейских антироссийских рядах уже пробиты. Можно вспомнить о позиции новых итальянских властей, которые не поддерживают режим санкций. Дело в том, что в Европе начали считать собственные потери, с учётом недополученной прибыли цифры выходят солидные. Тут ещё и торговая война с США набирает обороты. Европе нужно чем-то отвечать на американское давление, а возможности симметричного ответа у них ограничены, так как дисбаланс в торговле с США очень большой и европейским странам сложно найти адекватный объём американского импорта, который можно обложить тарифами. Поэтому в условиях торговой войны можно предположить, что уже скоро России можно рассчитывать на некоторое смягчение санкций, ну или, по меньшей мере, на их заморозку.

Роман Ткачук, старший аналитик «Альпари»:

На наш взгляд, решение продлить санкции было ожидаемым. Как известно, санкции вводятся быстро, а снятие может растянуться на годы. В то же время заметно определённое потепление отношения к России — премьер-министр Италии призвал к снятию санкций в отношении России. Кроме того, на середину июня запланирована встреча Путина и Трампа, а также двусторонние встречи представителей конгресса США и российских чиновников. Госсекретарь США Майк Помпео допустил возможное возвращение России в G7 без возвращения Крыма Украине. Возможно, основные действия США сейчас направлены на торговую войну с Китаем и тратить силы на давление на Россию американские политики признали нецелесообразным. В ближайшее время западные чиновники будут активно высказывать свою позицию к России. Единого мнения быть не может, но общее отношение стало более мягким. Смягчение риторики в отношении России свидетельствует о том, что новых санкций, включения российских компаний в SDN-список ждать не стоит — это само по себе позитивно и приведёт к повышению внимания со стороны западных инвесторов. Неудивительно, что в последнее время заметен приток средств в российские активы и облигации. На наш взгляд, эта тенденция может сохраниться по крайней мере в ближайшие недели — до встречи Путина и Трампа.

Дмитрий Мурадов, главный инвестиционный стратег ICBF:

В ЕС существует большое число тем, по которым возникают разногласия. Однако вопрос антироссийских санкций явно не из их числа, и ожидать кардинальных изменений в ближайшее время не стоит. Вполне возможно, что если бы члены Совета ЕС имели возможность индивидуально принимать решения по ограничительным мерам, то некоторые страны предпочли бы пойти на улучшение отношений с Россией, но в данный момент без существенных причин общая позиция измениться не может. Крайне маловероятно, что развитие торговой войны с США может как-то повлиять на этот вопрос, ведь санкции вводились по вполне конкретным эпизодам, и без совместной работы по всем пунктам, вызывающим разногласия, выход из кризиса попросту невозможен.

Владимир Пейсатый, аналитик центра «Сэлсбери»:

Австрия и Влияние Брюсселя , военной и финансовой элиты ЕС пока сильнее, чем промышленников, поэтому решение о продлении санкций было продавлено с большим скрипом. Кроме того, Италия, Греция Чехия , а также часть элит других стран уже устали от подсчёта убытков из-за потери российского рынка. Их противодействие растёт с каждым месяцем, поскольку вероятность вернуться и, тем более, занять перспективный и доходный рынок, становится всё меньше. Судя по работе международных компаний, вопрос с Крымом фактически уже решён, а сейчас идёт активная торговля с Россией. Поскольку санкции ЕС не стали более серьезными, чем те, что вводят США, то российский рынок продолжит работу в том же темпе. Немного прибавят волатильности иностранные инвесторы, чей спекулятивный капитал очень чувствителен к любым новостям, но рост цен на нефть, как магнитом тянет их в ценные бумаги компаний стран-экспортёров. Кроме того, давление США на своего союзника в торговле и финансовом секторе продолжает нарастать и потери уже превышают психологическую черту, за которой перед бизнесом стоит простой вопрос — работать с доходом или закрывать свою деятельность на этом направлении. Этот вопрос ведёт к другому — если один рынок приносит доход, существенно меньший ожидаемого, то надо идти на другой, где потери можно отбить.

Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра»:

Судя по тому, что российский рубль решил начисто проигнорировать это событие, укрепившись с открытия торгов более чем на 1%, тема продления антироссийских санкций больше не вызывает у финансовых рынков никакого прилива эмоций. Вероятно, продление санкций — весьма нейтральный и неинтересный вопрос на повестке дня ЕС на фоне проблем с беженцами — поэтому действует эффект инерционности мышления. Для того, чтобы Европе изменить решение по этому вопросу, необходимо созывать отдельное совещание и проводить новое голосование, а это время и расходы, которые никем не будут возмещены. Таким образом, легче и удобней проголосовать за продление санкций и не «баламутить воду». Впрочем, за постепенное снятие санкций активно голосует европейский бизнес, который, с подачи Трампа, и так уже получил пощёчину от отмены политического перемирия с Ираном . Однако он не имеет сильного лобби в политических структурах Европы и, неровен час, в один прекрасный день захочет устранить эту несправедливость. Итоги последних выборов в Германии показывают, что политический ландшафт постепенно становится всё более пёстрым и разнородным. Просто нужно время. Торговая война Трампа уже привела к расколу в рядах европейских либерал-консерваторов, которые оказались просто-на-просто дезориентированы. Однако особенность текущего момента состоит в том, что каждый играет сам за себя и против всех остальных. Как бы комично это ни выглядело, но складывается картина дальнейшего кризиса всех видов межнациональных объединений, поэтому если говорить о российском санкционном аспекте, то Европа, скорее всего, придёт к ситуации отсутствия большинства голосов по вопросу антироссийских санкций, нежели к ситуации, когда все страны Европы будут консолидировано голосовать за их отмену.

Александр Егоров, валютный стратег TeleTrade: