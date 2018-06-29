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На скоростную магистраль за триллион в Грозный дали добро
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На скоростную магистраль за триллион в Грозный дали добро 

Lenta.ru 3 часа назад
Министерство транспорта поддерживает идею главы Чечни Рамзана Кадырова о строительстве высокоскоростной магистрали Краснодар — Грозный. Об этом рассказал замглавы ведомства Алан Лушников, его цитирует ТАСС.
«В целом мы как министерство поддерживаем развитие высокоскоростного сообщения», — сказал чиновник.
По его словам, Грозный наряду с Махачкалой и Ставрополем — густонаселенная и при этом экономически динамично развивающаяся территория, поэтому строительство высокоскоростной магистрали может дать «очень серьезный мультипликативный эффект».
26 июня сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров попросил президента Владимира Путина поддержать строительство Транскавказской высокоскоростной магистрали из Краснодара в Грозный через Майкоп, Черкесск и Нальчик. По некоторым подсчетам, стоимость строительства может составить 1,2 триллиона рублей.
Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что тема строительства ВСМ «поднималась в служебной переписке, но никаких модальностей готовых в плане финансирования пока нет».
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