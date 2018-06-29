Потому что НДС. Хованская объяснила подорожание коммунальных услуг

Глава комитета ГД по жилищному строительству и ЖКХ рассказала НСН о повышении тарифов ЖКХ.

1 июля россиян ожидает подорожание коммунальных услуг. В среднем по стране тарифы ЖКХ вырастут на 4 процента, но в регионах изменения будут разными, пишут «Дни.ру». Так, в северной столице коммунальные тарифы вырастут на 6 процентов, в Москве на 5,5 процентов, а самый небольшой рост произойдет в Северной Осетии Новосибирской области (3 процента).

Председатель комитета Госдумы по жилищному строительству и ЖКХ Галина Хованская в эфире НСН объяснила рост коммунальных тарифов увеличением налога на добавочную стоимость (НДС).

«Безусловно, это связано в первую очередь с уровнем инфляции. Увеличение НДС на 2 процента даст безусловный рост инфляции до 4 процентов. Если будет инфляция 2 процента, то и рост [тарифов ЖКХ] будет не выше уровня инфляции, потому что все это сказывается на денежном содержании ресурсоснабжающих организаций, их сотрудников и так далее. Безусловно, это неизбежный процесс, привязанный к инфляции», — сказала Хованская.

По ее словам, разный уровень роста тарифов ЖКХ в регионах происходит из-за конкретных плановых работ по благоустройству.