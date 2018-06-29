Потому что НДС. Хованская объяснила подорожание коммунальных услуг 

Глава комитета ГД по жилищному строительству и ЖКХ рассказала НСН о повышении тарифов ЖКХ.
1 июля россиян ожидает подорожание коммунальных услуг. В среднем по стране тарифы ЖКХ вырастут на 4 процента, но в регионах изменения будут разными, пишут «Дни.ру». Так, в северной столице коммунальные тарифы вырастут на 6 процентов, в Москве на 5,5 процентов, а самый небольшой рост произойдет в Северной Осетии и Новосибирской области (3 процента).
Председатель комитета Госдумы по жилищному строительству и ЖКХ Галина Хованская в эфире НСН объяснила рост коммунальных тарифов увеличением налога на добавочную стоимость (НДС).
«Безусловно, это связано в первую очередь с уровнем инфляции. Увеличение НДС на 2 процента даст безусловный рост инфляции до 4 процентов. Если будет инфляция 2 процента, то и рост [тарифов ЖКХ] будет не выше уровня инфляции, потому что все это сказывается на денежном содержании ресурсоснабжающих организаций, их сотрудников и так далее. Безусловно, это неизбежный процесс, привязанный к инфляции», — сказала Хованская.
По ее словам, разный уровень роста тарифов ЖКХ в регионах происходит из-за конкретных плановых работ по благоустройству.
В Союзе потребителей рассказали, как снизить ущерб от увеличения НДС «Эти колебания от установленного уровня в 4 процента могут быть связаны только с тем, что нужно завершать какие-то программы по модернизации инфраструктуры, например, водоочистка, какие-то замены теплосетей, которые тоже должны быть согласованы и с органами местного самоуправления, и с ФАС. Так что это вполне установленная законодательством процедура. Тут особого волнения не будет», — заверила Хованская. Напомним, 14 июня правительство РФ приняло решение о повышении НДС с 18 до 20 процентов. В связи с этим Банк России заявил об ускорении инфляции в текущем году до 3,5-4 процента, а в 2019 — до 4-4,5 процента.