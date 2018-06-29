США дали Германии гарантии по «Северному потоку-2»

Власти США гарантировали, что «пока что» не будут вводить санкции против российских газопроводов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя министерства экономики Германии Аннику Айнхорн.

Айнхорн подчеркнула, что Германия отклоняет «экстерриториальные санкции», и это касается «всех стран и любых раскладов».

По ее словам, в США пообещали «исключить из санкций» проекты, связанные с трубопроводами.

«Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль. Ранее Германия, Финляндия Швеция выдали разрешения на строительство газопровода. СМИ сообщали, что Дания затягивает выдачу разрешения, так как боится конфликта с США.