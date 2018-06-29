Кабмин РФ думает об отмене валютного контроля

Москва , 29 июня — «Вести. Экономика». Премьер-министр России Дмитрий Медведев в рамках «проектных мастерских» Российского экспортного центра (РЭЦ) поручил проработать упрощение или отмену валютного контроля при экспорте отдельных видов товаров. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Также предлагается проработать вопрос упрощения регулирования внешней торговли. Так, Медведев постановил упростить таможенное регулирование при переработке продукции, ввести стимулирующий налоговый режим и администрирование. Кроме того, в документе говорится о необходимости создания ​цифровой платформы с единым реестром экспортеров, которая будет способствовать развитию международной торговли.

В новых майских указах президента России Владимира Путина содержался пункт, предполагающий отмену избыточных требований при лицензировании экспорта и осуществлении валютного контроля.

В конце 2017 года глава Минфина Антон Силуанов предложил Медведеву допустить ужесточение валютного контроля в России в условиях кризиса. При этом в целом валютное законодательство предлагалось либерализовать, разрешив правительству и Центробанку вводить жесткие валютные ограничения только в кризисные периоды.