Названы плюсы от повышения НДС

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Мантуров: повышение НДС не окажет негативного эффекта на промышленность 

РИА Новости 4 часа назад
Увеличение НДС до 20% массово не окажет негативного воздействия на промышленность, мотивирует предприятия экспортировать, при этом Минпромторг готов поддержать предприятия при возникновении чувствительных ситуаций для бизнеса, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Увеличение НДС до 20% скажется по-разному на разных отраслях промышленности. Некоторые отрасли — особенно те, которые ориентированы на экспорт, — по нашим оценкам, даже выиграют от этого увеличения, поскольку сейчас этот налог им возмещается из федерального бюджета. Например, химическая промышленность. При этом увеличение НДС выступит как дополнительная мотивация для предприятий для того, чтобы больше экспортировать, потому что при экспорте НДС возвращается", — отметил Мантуров.
По его словам, бизнес получил сигнал, что он должен адаптироваться — подготовиться к 1 января 2019 года, а с точки зрения администрирования принципиально ничего не меняется, учитывая, что по некоторым категориям процентная ставка осталась вообще неизменной — в частности, для детских игрушек и продуктов питания.
"Массового негативного влияния мы не предвидим, но во всех чувствительных ситуациях будем разбираться предметно и находить оптимальные варианты. Не исключаю, что рост НДС будет мотивировать бизнес оперативнее обращаться к нам за поддержкой в виде льготных займов, субсидий на НИОКР, субсидий по комплексным инвестпроектам. Если предприниматель хочет инвестировать, если у него есть желание создать продукт или организовать производство — в Минпромторге ему помогут и найдут решение", — подчеркнул министр.
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