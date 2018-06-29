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Правительство продлило действие нулевой ставки вывозной пошлины на пшеницу
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Правительство продлило действие нулевой ставки вывозной пошлины на пшеницу 

ТАСС 24 минуты назад
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев постановил продлить срок действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу до 1 июля 2019 года. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на портале правительства.
"В связи с этим подписанным постановлением срок действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу продлен до 1 июля 2019 года. Принятое решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем зерновом рынке", — говорится в пояснительной записке к документу.
Также в пояснительной записке отмечается, что на конец 2017-2018 сельскохозяйственного года прогнозируются рекордные переходящие запасы зерна, что может обеспечить дополнительный вывоз зерна на экспорт.
Пошлина на экспорт пшеницы из России начала действовать с 1 июля 2015 года. Поводом для этого стала растущая активность экспортеров, которые наращивали продажу зерна на внешних рынках за валюту и стремились таким образом выиграть от резкого падения рубля. Ее размер менялся несколько раз. Нулевая пошлина была введена 23 сентября 2016 года, срок ее действия — до 1 июля 2018 года.
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