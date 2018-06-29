Д. Медведев продлил срок действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу до 1 июля 2019 г.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении срока действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу. Об этом сообщает сайт правительства.

«В 2016 г. была установлена нулевая ставка вывозной таможенной пошлины на пшеницу до 1 июля 2018 г. В целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем зерновом рынке срок действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу продлен до 1 июля 2019 г.», — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что принятое решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем зерновом рынке.