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Д. Медведев продлил срок действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу до 1 июля 2019 г.
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Д. Медведев продлил срок действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу до 1 июля 2019 г. 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении срока действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу. Об этом сообщает сайт правительства.
«В 2016 г. была установлена нулевая ставка вывозной таможенной пошлины на пшеницу до 1 июля 2018 г. В целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем зерновом рынке срок действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу продлен до 1 июля 2019 г.», — говорится в сообщении.
В правительстве отметили, что принятое решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем зерновом рынке.
Документ подготовлен Минсельхозом России.
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