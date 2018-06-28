Инфляция в Грузии сократилась до целевого уровня — президент Национального банка

Тбилиси , 28 июня / Синьхуа / — Инфляция в Грузии сократилась до целевого уровня, заявил президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе сегодня на пленарном заседании парламента.

По его словам, с начала 2018 года после исчерпания основной части действующих на инфляцию разовых факторов, как и ожидалось, показатель инфляции сократился и сохраняется около целевого уровня в 3 проц.

В мае годичная инфляция была 2,5 проц, ожидается, что в остальной период этого года инфляция будет в пределах целевого показателя, отметил он.

К. Гвенетадзе также сообщил, что основной задачей Национального банка Грузии является обеспечение стабильности цен, что важно для долгосрочного экономического роста и развития страны. —0—