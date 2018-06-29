Правительство сохранило нулевую ставку вывозной пошлины на пшеницу

Срок действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу продлен до 1 июля 2019 года. Постановление правительства по этому поводу подписал премьер-министр Дмитрий Медведев

По информации Минсельхоза России, несмотря на высокие темпы экспорта зерна в этом сельскохозяйственном году, в стране сохраняются значительные его запасы. Это оказывает давление на внутренний рынок.

На конец 2018 сельскохозяйственного года прогнозируются рекордные переходящие запасы зерна. Таким образом, возможен дополнительный вывоз зерна на экспорт. В связи с этим срок действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины решено было продлить, уточняется в сообщении пресс-службы правительства.