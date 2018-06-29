Ещё
Правительство сохранило нулевую ставку вывозной пошлины на пшеницу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство сохранило нулевую ставку вывозной пошлины на пшеницу 

Российская Газета 56 минут назад
Фото: Российская Газета
Срок действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу продлен до 1 июля 2019 года. Постановление правительства по этому поводу подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
По информации Минсельхоза России, несмотря на высокие темпы экспорта зерна в этом сельскохозяйственном году, в стране сохраняются значительные его запасы. Это оказывает давление на внутренний рынок.
На конец 2018 сельскохозяйственного года прогнозируются рекордные переходящие запасы зерна. Таким образом, возможен дополнительный вывоз зерна на экспорт. В связи с этим срок действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины решено было продлить, уточняется в сообщении пресс-службы правительства.
Последний прогноз Минсельхоза по урожаю зерновых на 2018 год составляет 105-110 миллионов тонн, что меньше предыдущего прогноза в 115 миллионов тонн. Ожидания были скорректированы из-за засушливой погоды в некоторых регионах.
Российская Газета: последние новости
Рубль получит новые курсовые ориентиры ЦБ отозвал лицензию у банка "Рублев" Совфед одобрил повышение стоимости голоса для партий на выборах президента
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС принял решение по антироссийским санкциям105
Трамп предложит Путину сделку252
В США хотят принять 51-ый штат141
В США перехватили приказ о запуске термоядерных ракет9
Россию раскритиковали за рабство91
Видео
05:46
ЕС принял решение по антироссийским санкциям
В мире Европа
08:48
Стрелок в США целенаправленно напал на редакцию
Происшествия США
08:25
Пенсионная реформа окажется последней в истории
Личный счет Общество
01:21
Жена Кержакова раскрыла правду о футболисте
Шоу-бизнес
04:13
Захарова заявила о «циничном кощунстве» Украины
Политика Конфликты
02:50
Саакашвили получил тюремный срок
В мире
03:52
Кому заблокируют карты, подорожание ЖКХ и другие события дня
В мире
00:28
С Керимова сняли все обвинения
Происшествия
01:12
Порошенко «вспомнил» о Конституции
Украина В мире
03:09
Две трети россиян в целом довольны работой Путина
Политика Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение