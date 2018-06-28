В Европарламенте поделились ожиданиями от предстоящего саммита ЕС

Депутат Европейского парламента Марко Дзанни в разговоре с RT поделился своими прогнозами относительно двухдневного саммита лидеров ЕС , стартующего 28 июня.

«Я надеюсь, лидеры готовы вести переговоры до позднего вечера. Позиции различных государств-членов ЕС по отношению к вопросам миграции — основного пункта повестки дня — ясны, и участники далеки от того, чтобы прийти к единому соглашению», — сказал он.

По словам Дзанни, лидеры стран Евросоюза попытаются «найти компромисс в вопросе финансирования».

«Это касается более эффективного управления миграционными потоками, создания новых «горячих точек» за пределами ЕС и укрепления внешних границ ЕС», — пояснил он.