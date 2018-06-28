Зачем Дания имитирует борьбу с «Северным потоком — 2»

Ситуация вокруг «Северного потока — 2» развивается по законам остросюжетного романа или телесериала. Главный герой должен преодолеть сопротивление врагов, найти союзников и добраться из точки А в точку Б, где его с нетерпением ждут. Теперь на его пути последнее препятствие — и есть три варианта возможного развития событий.

С врагами нашего героя всё понятно — это гигантский тролль из-за океана и злобный карлик-небрат. Оба хотят золота, но притворяются, будто пекутся о чужой безопасности.

Потенциальные союзники, с одной стороны, ничего не имеют против главного героя, с другой, — побаиваются заокеанского тролля и не хотят всю оставшуюся жизнь кормить карлика, потому что им он тоже небрат.

Сейчас мы находимся где-то в последней трети сюжета. Главному герою уже удалось договориться со всеми стоящими на его пути королями, за исключением одного — потомка викингов по кличке Убийца жирафов.

Потомок викингов, вполне возможно, тоже относится к нашему герою в целом положительно и, что абсолютно точно, хочет заработать немного золота, не желает ссориться при этом ни с заокеанским троллем, ни с королем страны, где ждут нашего героя. Так начинается новая глава (или серия; кому что больше нравится).

Убийца жирафов, говоря проще, Дания отлично понимает, что является последним препятствием на пути «Северного потока-2» — и препятствием вполне преодолимым.

«Дания вынуждена будет работать в рамках законодательства и выдать это разрешение», — подчеркнул эксперт.

Странно было бы думать, что датское правительство этого не осознает. Осознает, но, что называется, действует по обстоятельствам.

В среду премьер-министр Ларс Лёкке Расмуссен на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Гройсманом пролил немного бальзама на мятущиеся души небратьев, заявив следующее: «Я провел через парламент законопроект, который позволит нам проводить оценку сферы внешней политики в стандартном процессе рассмотрения заявок, и это позволит нам в правовых рамках заблокировать или отложить этот проект».

Но радость украинцев была недолгой. Сразу после этого Расмуссен предложил вынести вопрос на общеевропейское обсуждение, потому что «у этого проекта есть геополитическая, европейская импликация, и сама Дания его решить не может, мы не определились, когда нужно принять окончательное решение, и на самом деле это очень трудно предсказать».

Налицо призвание варягов из уст потомка варягов: «Придите и придумайте за нас, что нам делать нужно».

Дальнейший сюжет может развиваться по трем направлениям.

Украины. Первый вариант — Дания проведет оперативные консультации с Берлином и Брюсселем — публичные и закрытые, договорится о каких-то дополнительных преференциях и уже 30 июня (последний день первого полугодия 2018 года) даст разрешение на строительство «Северного потока-2». Это было бы идеальным решением для всех сторон, кроме США

Второй вариант — Дания блокирует или откладывает окончательное решение, а «Газпром» и другие акционеры решают немного подождать. Еврокомиссия проводит несколько совещаний, выясняется, что голосов для блокирования «Северного потока-2» у них недостаточно, и Дания заявляет о том, что вынуждена подчиниться большинству. Строительство продолжается.

Третий вариант — Дания не дает разрешения, а «Газпром» не ждёт. Трасса газопровода меняется, и он перемещается из территориальных вод этой страны в её экономическую зону, где действует международное право. Это несколько задерживает начало поставок по «Северному потоку-2», а Дания оказывается в печальном положении Болгарии , после отмены «Южного потока» лишившейся статуса транзитёра и связанных с этим преференций.

Поэтому главный вопрос — на кого Дания решит сделать основную ставку, на Берлин или на Вашингтон. США вроде бы смягчили риторику по отношению к «Северному потоку-2», но следует понимать, что ситуация может измениться в любой момент.

Российский министр энергетики Александр Новак уже провел в Вашингтоне встречи с министром финансов Стивеном Мнучиным и министром энергетики Риком Перри . «Северный поток — 2», разумеется, был одной из тем для обсуждения. По итогам переговоров никаких конкретных заявлений сделано не было. Теоретически это тоже говорит в пользу смягчения позиции США. Вашингтон продолжит ворчать «нам это не нравится», но его риторика постепенно сместится в сторону «если Евросоюз так сильно хочет зависеть от российского газа, это их частное дело».

При этом США будут продавать свой сжиженный газ Польше и Прибалтике, готовым переплачивать за столь желанную ими «независимость от „Газпрома“.

Однако следует понимать, что публичное смягчение риторики не помешает тому же Мнучину или Перри позвонить датскому премьеру Расмуссену и настойчиво порекомендовать тому не торопиться выдавать разрешение на „Северный поток — 2“.

На этом фоне уже в Москве президент России Владимир Путин принимает помощника президента США по вопросам национальной безопасности Джона (не путать с Рамси) Болтона. Главной темой переговоров станет вероятная встреча двух глав государств, но вопросы энергетики, вполне возможно, тоже будут затронуты.

Дания изо всех сил имитирует борьбу с „Северным потоком — 2“, но премьеру Расмуссену вполне очевидно, что максимум самостоятельности, который позволен Копенгагену авторами романа (или сериала) под названием „Международные отношения“, — это решать, какого жирафа скормить львам, а какого — волкам.

Более важные решения принимаются в других столицах.