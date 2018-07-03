Власти рассмотрят закон о новом повышении налогов

Госдума рассмотрит в I чтении законопроект о повышении НДС до 20 ппроцентов

Госдума во вторник рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о повышении ставки НДС до 20% с нынешних 18%, следует из повестки заседания Госдумы.

Повышение ставки налога, по расчетам кабмина, позволит увеличивать доходы федерального бюджета на 620 миллиардов рублей ежегодно, начиная с 2019 года. При этом сохраняются все действующие льготные ставки НДС.

Законопроект также сохраняет на постоянной основе действующую ставку взноса на обязательное пенсионное страхование в размере 22% и так называемый "хвост" — ставку взноса в 10% на зарплаты сверх установленной предельной величины.

Согласно документу, автопроизводители смогут получать вычеты на суммы НДС, уплаченные при приобретении товаров, работ и услуг, даже если они приобретались за счет бюджетных субсидий или бюджетных инвестиций. Комитет по бюджету и налогам при подготовке проекта ко второму чтению намерен рассмотреть возможность предоставления такого права и другим лицам, получающим субсидии на компенсацию части затрат, а именно сельхозтоваропроизводителям и концессионерам, заключившим до 1 января 2018 года концессионные соглашения по строительству (реконструкции) автодорог.

Комитет намерен обсудить и целесообразность установления переходных положений, регулирующих особенности порядка взимания НДС в связи с изменением ставки налога, в частности, в случае получения предварительной оплаты до 1 января 2019 года за товары (работы, услуги), реализованные после этой даты.