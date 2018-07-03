Власти рассмотрят закон о новом повышении налогов

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Госдума рассмотрит в I чтении законопроект о повышении НДС до 20 ппроцентов 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
Госдума во вторник рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о повышении ставки НДС до 20% с нынешних 18%, следует из повестки заседания Госдумы.
Повышение ставки налога, по расчетам кабмина, позволит увеличивать доходы федерального бюджета на 620 миллиардов рублей ежегодно, начиная с 2019 года. При этом сохраняются все действующие льготные ставки НДС.
Законопроект также сохраняет на постоянной основе действующую ставку взноса на обязательное пенсионное страхование в размере 22% и так называемый "хвост" — ставку взноса в 10% на зарплаты сверх установленной предельной величины.
Согласно документу, автопроизводители смогут получать вычеты на суммы НДС, уплаченные при приобретении товаров, работ и услуг, даже если они приобретались за счет бюджетных субсидий или бюджетных инвестиций. Комитет по бюджету и налогам при подготовке проекта ко второму чтению намерен рассмотреть возможность предоставления такого права и другим лицам, получающим субсидии на компенсацию части затрат, а именно сельхозтоваропроизводителям и концессионерам, заключившим до 1 января 2018 года концессионные соглашения по строительству (реконструкции) автодорог.
Комитет намерен обсудить и целесообразность установления переходных положений, регулирующих особенности порядка взимания НДС в связи с изменением ставки налога, в частности, в случае получения предварительной оплаты до 1 января 2019 года за товары (работы, услуги), реализованные после этой даты.
В заключении бюджетного комитета также отмечается, что "заслуживают самого пристального внимания" предложения "Деловой России" и "Опоры России". Они касаются сокращения сроков возмещения НДС для всех налогоплательщиков, упрощения валютного контроля, отмены налога на движимое имущество, снижения размера страховых взносов, улучшения налогового администрирования (в том числе внедрения ускоренного возврата НДС).
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