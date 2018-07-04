ООН признала удар антироссийских санкций по ЕС 

В ООН рассказали, что маленькие фермерские хозяйства Европы расплачиваются за санкции ЕС против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Идрисса Джазаири, спецдокладчика ООН по негативному влиянию санкций на права и свободы.
По его словам, Россия из-за санкций начала развивать собственные производства. При этом европейские сельхозпроизводители, потерявшие российский рынок, не получили никаких компенсаций.
«Вы не можете ударить по России так, чтобы не ударить по самим себе», — подчеркнул представитель ООН.
Ранее депутат бундестага Маркус Фронмайер заявил, что немецкая экономика страдает из-за санкций против России, ежемесячно теряя 618 миллионов евро. По данным Института мировой экономики в Киле, потери Берлина составляют 40 процентов от всего ущерба, который несут страны ЕС. Фронмайер подчеркнул, что при этом санкции не влияют на Россию и не могут изменить статус Крыма.