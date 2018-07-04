ООН признала удар антироссийских санкций по ЕС

ООН рассказали, что маленькие фермерские хозяйства Европы расплачиваются за санкции ЕС против России . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Идрисса Джазаири, спецдокладчика ООН по негативному влиянию санкций на права и свободы.

По его словам, Россия из-за санкций начала развивать собственные производства. При этом европейские сельхозпроизводители, потерявшие российский рынок, не получили никаких компенсаций.

«Вы не можете ударить по России так, чтобы не ударить по самим себе», — подчеркнул представитель ООН.