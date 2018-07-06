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Трамп устроил разнос Германии из-за российского газа
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Трамп устроил разнос Германии из-за российского газа 

Lenta.ru 15 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп раскритиковал канцлера ФРГ Ангеле Меркель за то, что власти страны не тратят достаточно средств на оборону, при этом предпочитают выплачивать России миллиарды за поставки нефти и газа. Такое заявление президент США сделал в ходе выступления в Монтане, сообщает Breitbeit.
По мнению американского лидера, недостаток расходов Германии на оборону бьет по американскому бюджету, который вынужден расходовать на содержание НАТО миллиарды долларов.
«Они идут и договариваются о новой газовой сделке, нефть и газ из России, которой они платят по счетам миллионы долларов, нормально, да? Вот, они хотят защиты от России, но при этом платят ей миллиарды, а мы как тупицы платим за все это», — заявил Трамп.
Он заверил, что заставит всех членов НАТО платить необходимые взносы. В качестве примера несоответствия расходов стран Трамп привел долю ВВП, которую тратят США и Германия на оборону.
«Они убивают нас. Мы тратим четыре процента от нашего огромного ВВП. А Германия, Германия, которая является самой большой экономикой ЕС — всего один процент», — заявил американский президент.
Издание уточняет, что Германия тратит на НАТО 1,24 процента ВВП, при этом уровень расходов вырастет только к 2024 году, когда страна доведет этот показатель до 1,5 процента ВВП. США тратят на НАТО 3,58 процента ВВП — больше всех остальных членов военного альянса.
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