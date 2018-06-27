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США призывают Европу отказаться от «Северного потока-2»
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США призывают Европу отказаться от «Северного потока-2» 

РИА Новости 27 июня 2018
Фото: © AP Photo / APN Photo/Frank Hormann
США активно работают с европейскими государствами и бизнесом, чтобы убедить их отказаться от "Северного потока-2", заявил на слушаниях в сенате госсекретарь США Майк Помпео.
"Мы активно работаем…, чтобы убедить европейские государства, а также европейский бизнес, что увеличение энергетической зависимости от России — это непоследовательно с тем, что мы делаем, противодействуя России. "Северный поток-2" — это один из нескольких примеров, где мы ясно дали понять, что мы считаем, что это движение в совершенно противоположном направлении с точки зрения того, что мы даем возможность России осуществлять политическое влияние не только в Германии, но и по всей Европе", — подчеркнул Помпео.
Соединенные Штаты требуют от европейских стран прекратить участие в проекте "Северный поток-2" и грозят санкциями тем, кто не пойдет на это. Взамен российского газа США продвигают собственный СПГ со строительством регазификационных терминалов в Европе.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".
"Северный поток-2" планируется проложить через территориальные и/или исключительные экономические зоны нескольких стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, среди них Россия, Финляндия, Швеция, Дания и Германия. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору газопровода "Северный поток-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании и России.
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