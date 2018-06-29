Миллер усомнился в возможностях СПГ США

Миллер: США никогда не догонят Россию в поставках газа в ЕС

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что США никогда не догонят Россию в поставках газа на европейский рынок. Об этом сообщает РИА "Новости". "Америка никогда не догонит и не перегонит Россию в поставках сжиженного природного газа на европейский рынок. И причина тому на самом деле в том, что ключевым для потребителей является вопрос цены и вопрос надежности поставок", — сказал Миллер. Он также отметил, что цена на трубопроводный газ всегда будет ниже цен на СПГ. Ранее заместитель помощника государственного секретаря США Сандра Оудкирк сообщила, что американские компании готовы конкурировать с Россией на рынке поставок газа в Европе.