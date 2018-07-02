Россия начала торговую тяжбу с США 

Россия обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой о проведении консультаций с США по поводу пошлин на сталь и алюминий. Этот запрос означает инициирование торгового спора, пояснили в пресс-службе ВТО. Об этом в понедельник, 2 июля, сообщается на ее сайте.
«Россия утверждает, что американские 25— и 10-процентные пошлины на импорт продукции из стали и алюминия не соответствуют положению Соглашения ВТО по тарифам и торговле от 1994 года и Соглашения о защитных мерах», — поясняется в тексте организации.