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Россия начала торговую тяжбу с США
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Россия начала торговую тяжбу с США 

Lenta.ru 30 минут назад
Фото: AP Photo
Россия обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой о проведении консультаций с США по поводу пошлин на сталь и алюминий. Этот запрос означает инициирование торгового спора, пояснили в пресс-службе ВТО. Об этом в понедельник, 2 июля, сообщается на ее сайте.
«Россия утверждает, что американские 25— и 10-процентные пошлины на импорт продукции из стали и алюминия не соответствуют положению Соглашения ВТО по тарифам и торговле от 1994 года и Соглашения о защитных мерах», — поясняется в тексте организации.
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Пресс-служба отмечает, что ранее такие же жалобы в ВТО подавали Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия.
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