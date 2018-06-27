Медведев может принять участие в заседании в ЕР по изменениям пенсионного законодательства

"Завтра состоится расширенное заседание совета руководителей фракций «Единой России» по пенсионной реформе, где будут присутствовать руководители фракций наших региональных парламентов. Уверен, что обсуждение будет содержательным. Возможность будет предоставлена в рамках дискуссионных площадок перед пленарным заседанием задать вопросы министрам, высказать свои предложения, и, если позволит график, то председатель партии Дмитрий Медведев также примет участие в завтрашнем обсуждении", — сказал Турчак.

Ранее Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. Регионы России до 17 июля должны обсудить проект об изменении пенсионного законодательства. Первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков заявил, что законопроект осенью пройдет в Госдуме второе и третье, окончательное чтение.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы России в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.