Денис Мантуров принял участие в совещании по вопросам международной торговли 

Горки, 27 июня. — Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев провел совещание, посвященное участию России в системе международной торговли. В частности, речь шла о поддержке российских компаний-экспортеров. Во встрече принял участие Министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В ходе совещания Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия, являясь членом Всемирной торговой организации, неукоснительно выполняет обязательства, предусмотренные правилами ВТО.
Мы снизили таможенные пошлины, где необходимо — перешли на единые стандарты. Дополнительно поддержали отрасли, которые в наибольшей степени затронуты новыми условиями работы (сельское хозяйство, автомобилестроение, лёгкая промышленность, пищевая промышленность), — отметил глава Правительства.
Дмитрий Медведев заявил, что Россия не ставит под сомнение свое участие в ВТО несмотря на экономические санкции, реализуемые ограничительные или запретительные пошлины.
Роль ВТО как медиатора в международных торговых спорах остаётся ведущей. Другое дело, что и нам нужно научиться полностью использовать доступный в рамках ВТО правовой инструментарий, причём использовать максимально эффективно, — пояснил Председатель Правительства.
Говоря о приоритетных задачах России в международном торговом пространстве, Дмитрий Медведев заметил, что первостепенным интересом является поддержка российских производственных компаний, которые уже экспортируют или планируют экспортировать свою продукцию на внешние рынки.