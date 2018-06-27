Денис Мантуров принял участие в совещании по вопросам международной торговли

Мы снизили таможенные пошлины, где необходимо — перешли на единые стандарты. Дополнительно поддержали отрасли, которые в наибольшей степени затронуты новыми условиями работы (сельское хозяйство, автомобилестроение, лёгкая промышленность, пищевая промышленность), — отметил глава Правительства.

Дмитрий Медведев заявил, что Россия не ставит под сомнение свое участие в ВТО несмотря на экономические санкции, реализуемые ограничительные или запретительные пошлины.

Роль ВТО как медиатора в международных торговых спорах остаётся ведущей. Другое дело, что и нам нужно научиться полностью использовать доступный в рамках ВТО правовой инструментарий, причём использовать максимально эффективно, — пояснил Председатель Правительства.

Говоря о приоритетных задачах России в международном торговом пространстве, Дмитрий Медведев заметил, что первостепенным интересом является поддержка российских производственных компаний, которые уже экспортируют или планируют экспортировать свою продукцию на внешние рынки.