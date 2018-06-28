Медведев поручил обеспечить занятость россиян предпенсионного возраста

Заседание было посвящено предложениям правительства по совершенствованию пенсионной системы, в частности — по повышению пенсионного возраста.

«Он поручил Минтруду России совместно с Минфином России разработать меры по содействию занятости на рынке труда граждан предпенсионного возраста, в том числе таких как повышение квалификации граждан предпенсионного возраста и внедрение проактивных инструментов работы органов службы занятости с гражданами предпенсионного возраста», — говорится в сообщении.

В ходе выступления Медведев подчеркнул необходимость предложенных изменений по пенсионной системе. Премьер-министр подчеркнул, что главная цель — сделать жизнь людей после выхода на пенсию более благополучной, а также обеспечить повышение пенсий темпами выше уровня инфляции.