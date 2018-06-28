Медведев поручил обеспечить занятость россиян предпенсионного возраста 

Премьер-министр России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе заседания Совета руководителей фракций партии поручил Минтруду и Минфину обеспечить занятость россиян предпенсионного возраста. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».
Заседание было посвящено предложениям правительства по совершенствованию пенсионной системы, в частности — по повышению пенсионного возраста.
«Он поручил Минтруду России совместно с Минфином России разработать меры по содействию занятости на рынке труда граждан предпенсионного возраста, в том числе таких как повышение квалификации граждан предпенсионного возраста и внедрение проактивных инструментов работы органов службы занятости с гражданами предпенсионного возраста», — говорится в сообщении.
В ходе выступления Медведев подчеркнул необходимость предложенных изменений по пенсионной системе. Премьер-министр подчеркнул, что главная цель — сделать жизнь людей после выхода на пенсию более благополучной, а также обеспечить повышение пенсий темпами выше уровня инфляции.
Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменениях в пенсионной системе 16 июня. Документ предусматривается закрепление общего пенсионного возраста на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.