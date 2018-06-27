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Россия не ставит под вопрос свое членство в ВТО, заявил Медведев
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Названа сумма ограничения платы наличными

Россия не ставит под вопрос свое членство в ВТО, заявил Медведев 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
ГОРКИ, 27 июн — РИА Новости. Россия не ставит под вопрос свое членство во Всемирной торговой организации, альтернативы ей не существует, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Мы, конечно, не ставим под вопрос наше участие во Всемирной торговой организации. Более того, мы об этом неоднократно говорили на различных площадках: сегодня никакой альтернативы ВТО не существует. Ее роль в качестве медиатора в международных торговых спорах остается ведущей", — сказал Медведев на совещании по вопросам международной торговли.
Он подчеркнул, что России также необходимо научиться использовать полностью доступный в рамках ВТО инструментарий.
"Тем более, что сегодня в сфере международной торговли мы действительно работаем не в одиночку, четыре из пяти государств Евразийского союза уже являются полноправными членами ВТО. Значит, у нас есть дополнительные возможности для коллективной защиты своих интересов и проведения согласованной политики", — отметил он.
По словам главы правительства, Россия заинтересована в поддержке, прежде всего, своих компаний, которые экспортируют или планируют экспортировать продукцию на внешние рынки.
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