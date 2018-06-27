Расходы бюджета РФ вырастут

Бюджет-2019: инфляция и рост расходов

Правительство распределило расходы бюджета на 2019 — 2021 годы между бюджетополучателями. В сумме за трехлетку траты увеличатся более чем на 1,2 трлн руб. от прошлогодних планов. Вырастут расходы на социалку и зарплаты бюджетникам. Есть и экзотические расходы — ремонт Капитолия в Гаване и укрепление берега озера Байкал. Минфин в 2019 году ожидает курса доллара в 61,9 руб. и всплеска инфляции до 4,7%.

Расходы бюджета на 2019-2021 год вырастут в следующем году на 616,7 млрд руб. В 2020 году запланирован рост на 248 млрд руб., в 2021 году — на 373 млрд Это следует из материалов Минфина, рассмотренных на заседании бюджетной комиссии 21 июня и на следующий день разосланных главным распорядителям бюджетных средств. С этими проектировками ознакомилась «Газета.Ru»

Всего правительством распределено на 2019 год 13,7 трлн руб. расходов по госпрограммам и непрограммным направлениям деятельности. На 2020 год распределено 14,1 трлн руб., и 14,2 трлн — на 2021 год. Об общем объеме расходов бюджета пока говорить рано, так как речь в материалах идет только об открытых статьях.

Впервые вместе с лимитами расходов не был подготовлен прогноз по доходам и источникам финансирования дефицита бюджета. Бюджетная комиссия также разрешила Минэкономразвития «потянуть» с составлением социально-экономического прогноза на предстоящую трехлетку. Минфин обещает бюджетополучателям дослать данные «в трехдневный срок со дня предоставления Минэкономразвития макропрогноза».

Тем не менее, в материалах Минфина содержится прогноз по инфляции, который, вероятно, сделан самим ведомством. По сравнению с предыдущими оценками, она повышена с 4% до 4,7% в 2019 году. Это связано с пенсионной реформой и повышением НДС с 18% до 20%. В 2020 году Минфин ожидает снижения инфляции с плановых 4% до 3,7%. А в 2021 году планируется возвращение к 4%.

Минфин предлагает участникам бюджетного процесса ориентироваться на следующие расчеты по курсу доллара. На 2019 год он пересмотрен с 66,9 до 61,7 руб. В 2020 году курс ожидается на уровне 62,6 руб. вместо ранее запланированных 68 руб. В 2020 году — 63,8 против 68 руб.

Укрепляющийся рубль не перекрывает инфляционный рост оплаты труда. Из материалов Минфина следует, что в 2019 году расходы, зависимые от курса, сократятся на 21,6 млрд руб. При этом расходы на оплату труда из-за пересмотра инфляции вырастают на 41,7 млрд руб.

Сокращение курсовых расходов на 2020 год оценено в 20,7 млрд руб, а в 2021 эта экономия сокращается до 12 млрд руб. А расходы на оплату труда только растут: в 2020 году это уже 62,8 млрд руб., а в 2020 году — 205,4 млрд руб. допрасходов. Причина — в необходимости индексировать рост зарплат бюджетников по майским, 2012 года, указам президента.

В бюджете расходы на фонд оплаты труда составляют четверть всех трат. В 2019 году они составят 3,8 трлн руб. и вырастут к 2021 году до 4,1 трлн руб.

Больше всего в предстоящем трехлетнем бюджете увеличиваются социальные расходы. На госпрограмму «Социальная поддержка граждан» в 2019 году добавили 146,7 млрд руб. Расходы на материнский капитал увеличатся в следующем году на 101,3 млрд руб. Выплаты в связи с рождением первого ребенка вырастут на 55,1 млрд руб. Маткапитал в 2020-2021 гг. потребует допрасходов бюджета на 147,9 млрд руб. ежегодно. Пособия на первого ребенка за тот же период увеличат бюджетные расходы на 68 млрд руб. ежегодно.

На втором месте по росту расходов госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» и «Обеспечение обороноспособности страны». Расходы на первую увеличены на 64,9 млрд руб. в 2019 году и продолжают расти еще два года: в 2020 году на 70 млрд руб. и в 2021 году на 82,3 млрд руб. Рост расходов на вторую госпрограмму в 2019 году составит 68,6 млрд руб., а в следующие два года предусмотрено по 56,9 млрд руб. допрасходов ежегодно.

Рост оборонных расходов в материалах Минфина объясняется «мероприятиями инвестиционного характера Минобороны ». На третьем месте по росту расходов находится госпрограмма «Развитие образования» с запланированным ростом расходов на 44,9 млрд руб. в 2019 году. В 2020 году допрасходы составят 20,3 млрд руб., в 2021-м — 47,4 млрд руб.

Среди региональных госпрограмм дополнительный рост расходов есть только в «Социально–экономическом развитии Дальнего Востока и Байкальского региона». Расходы на Северный Кавказ, Крым Калининград не меняются.

Единственная существенная экономия бюджетных расходов, которая прослеживается по материалам Минфина, — на трансферте пенсионному фонду . Повышение пенсионного возраста и сокращение числа выходящих на пенсию со следующего года позволит сократить бюджетный трансферт в ПФР на 47,8 млрд руб. В 2020 году трансферт ПФР уменьшается на 56,9 млрд руб. А к 2021 году бюджетная экономия на пенсионной реформе составит уже 133 млрд руб.

Стоит отметить, что в непрограммной части бюджета отмечено сокращение мероприятий, осуществляемых на основании отдельных решений президента. В 2019 году эта статья уменьшается на 190 млрд руб., в 2020-м и 2021 году — на 227 млрд руб. ежегодно. Полное ли это сокращение расходов или перевод их в программную часть бюджета, из материалов не следует.

Пока из бюджетных материалов не видны расходы, связанные с ускорением экономического роста, что требуется указом президента о целях национального развития, подписанным 7 мая этого года.

Анонсированное первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым в июне на экономическом форуме в Санкт-Петербурге создание фонда развития инфраструктурных проектов в бюджетных материалах отсутствует. Хотя министр отмечал, что финансирование фонда будет интегрировано в бюджет.

Зато в бюджете отражены некоторые экзотические расходы. Например, запланированы берегоукрепительные мероприятия озера Байкал на 34 млн руб. в 2021 году. Кроме того, правительство собирается профинансировать восстановление купола Капитолия на 300 млн руб. Правда, не на Капитолийском холме в Вашингтоне, а его уменьшенной копии в кубинской Гаване.

Согласно графику подготовки бюджета, у главных распорядителей бюджетных средств есть время до 17 июля 2018 года, чтобы согласовать с Минфином доведенные лимиты и подать заявки на дополнительные расходы.