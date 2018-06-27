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В Венесуэле «черный» курс доллара перевалил за три миллиона боливаров
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В Венесуэле «черный» курс доллара перевалил за три миллиона боливаров 

РИА Новости 1 час назад
МЕХИКО, 27 июн — РИА Новости. Курс доллара на «черном рынке» Венесуэлы во вторник перевалил за 3 миллиона боливаров.
По данным портала Dolar Today, за день он вырос более чем на 10% и достиг отметки в 3,3 миллиона боливаров.
При этом официальный курс в обменной системе DICOM курс доллара в десятки раз ниже.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро 20 июня увеличил минимальную зарплату в стране — теперь она составляет 3 миллиона боливаров, а с учетом обязательных выплат на приобретение минимальной продуктовой корзины — 5,2 миллиона. По нынешнему курсу это составляет 1,6 доллара США.
Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть.
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