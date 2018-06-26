Вредоносные санкции: страдают рубль и европейский бизнес

Осенью доллар может подскочить до 66 рублей

Если бы не санкции, рубль был бы крепче, чем сейчас, считает Центробанк . В ближайшее время аналитики не ждут укрепления российской валюты. Уже осенью курс доллара может взлететь до 66 рублей. Последствия санкционной политики продолжает чувствовать на себе и европейский бизнес. По некоторым оценкам, только Германия теряет ежемесячно около €600 млн В падении рубля виноваты санкции. Если бы не они, рубль мог бы быть крепче на 3-4%, сообщается в комментарии Центробанка по ликвидности и финансовым рынкам.

При этом регулятор отмечает, что курс рубля оставался стабильным на фоне ослабления валют большинства стран с формирующимися рынками. «Равновесное значение курса приблизилось к фактическому значению, а недооцененность рубля относительно фундаментальных факторов, связанная с апрельскими санкциями, несколько снизилась», — пишет ЦБ.

Как отмечает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов , в первой половине апреля было резкое снижение курса рубля, однако во второй половине месяца, когда падали валюты всех развивающихся стран, рубль держался и оставался стабильным.

«Такое ощущение, что, если бы не девальвация рубля из-за санкций, он упал бы вместе с другими валютами развивающихся стран. То есть в итоге было бы, возможно, то же снижение на 3-4%, как и зафиксировал ЦБ», — говорит он.

По мнению эксперта, оценки ЦБ скорее всего приблизительные.

Наряду с мерами против российских олигархов и их компаний, власти США обсуждали запрет на инвестиции в российский госдолг, однако в итоге от этой меры решили отказаться.

Минфин США порекомендовал не вводить санкций на инвестиции в ОФЗ, пояснив, что это может дестабилизировать мировые финансовые рынки и в целом оказать негативный эффект на международный бизнес.

Перспектив для снятия санкций в ближайшее время не предвидится. Как заявил глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Федерика Могерини , все будет зависеть от выполнения российской стороной минских соглашений.

«По этому пункту, здесь нет тайны, мы всегда увязывали санкции с выполнением минских соглашений, по которым мы не видим никакого результата пока», — сказала Могерини, когда ей задали вопрос о перспективе продления санкций против России.

Пострадал из-за санкций не только рубль. Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер заявил в интервью «Известиям» , что Германия ежемесячно теряет €618 млн из-за антироссийских санкций. По словам депутата, санкции и ухудшение торговых отношений с Россией противоречат национальным интересам ФРГ.

«Потери нашей страны из-за санкций составляют 40% всего ущерба, который несут государства ЕС. Ежемесячно мы теряем €618 млн из-за ограничительных мер. Ради чего? Чтобы изменить территориальный статус Крымского полуострова, чего никогда не произойдет?», — подчеркнул немецкий парламентарий.

При этом эксперты считают, что в ближайшее время рубль вряд ли укрепится. По словам Артема Деева, ведущего аналитика Amarkets, в частности, цены на нефть после принятого в минувшую пятницу решения ОПЕК+ увеличить производство нефти на 1 млн баррелей в день будут снижаться.

Решение участников сделки увеличить добычу может свидетельствовать об их незаинтересованности в дальнейшем росте цен на нефть, поскольку дорогая нефть провоцирует рост добычи в США и усиливает среднесрочные риски для рынка, поясняет Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade.

«Теперь мировую экономику начнут заливать сырьем из дополнительных кранов, которые ранее были частично затянуты. Разумеется, чем дешевле нефть, тем будут более агрессивные темпы девальвации рубля. Уже осенью за один доллар будут давать не менее 66-68 рублей», — считает Артем Деев.

По словам эксперта «БКС Брокер» Ивана Копейкина, во втором полугодии на рубль будет оказывать влияние не только цены на нефть, но и денежно-кредитная политика мировых ЦБ. «Американский регулятор продолжает повышать ставки, делая доходности по облигациям все более высокими и провоцируя приток капитала в них, и укрепляя тем самым доллар. В свою очередь Банк России в этом ключе пока приостановил смягчение, но повышение инфляционных ожиданий на фоне роста цен на бензин, ослабления национальной валюты и повышение налогов делает реальные ставки в стране все более низкими и, соответственно, не привлекательными для инвесторов», — говорит эксперт.

«За восемь недель российский рынок лишился почти $1,8 млрд иностранных инвестиций», — говорит эксперт. По данным EPFR (Emerging Portfolio Fund Research), за неделю, закончившуюся 20 июня, иностранные инвесторы вывели рекордный за последние три года объем средств — более $460 млн

Дополнительным негативом для рубля остаются рекордные покупки Минфина , которые при низкой летней ликвидности оказывают очень негативный эффект на российскую валюту.

В итоге, в ближайшие месяцы доллар может подорожать до 65-66 рублей за американскую валюту, а евро — до 77-78 рублей, считает Копейкин.