Минфин внесёт в кабмин концепцию индивидуального пенсионного капитала в 2018 году

Министерство финансов в 2018 году представит Правительству предложения по льготным условиям для работодателей и граждан при формировании индивидуального пенсионного капитала, заявил глава ведомства Антон Силуанов . Об этом сообщает ТАСС.

«В этом году мы такую концепцию представим в Правительство, и в этом году Правительство должно определиться с дальнейшим прохождением этого законопроекта», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Силуанов заявлял, что Минфин предложил инициативу, согласно которой гражданам, которые будут копить на пенсию, будут делать вычеты по НДФЛ. Россиянам предложат участвовать в системе добровольных пенсионных накоплений, которые будут софинансироваться их работодателями и государством.