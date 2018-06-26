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Минфин внесёт в кабмин концепцию индивидуального пенсионного капитала в 2018 году
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Минфин внесёт в кабмин концепцию индивидуального пенсионного капитала в 2018 году 

Парламентская газета 7 часов назад
Фото: Парламентская газета
Министерство финансов в 2018 году представит Правительству предложения по льготным условиям для работодателей и граждан при формировании индивидуального пенсионного капитала, заявил глава ведомства Антон Силуанов. Об этом сообщает ТАСС.
«В этом году мы такую концепцию представим в Правительство, и в этом году Правительство должно определиться с дальнейшим прохождением этого законопроекта», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее Силуанов заявлял, что Минфин предложил инициативу, согласно которой гражданам, которые будут копить на пенсию, будут делать вычеты по НДФЛ. Россиянам предложат участвовать в системе добровольных пенсионных накоплений, которые будут софинансироваться их работодателями и государством.
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