России придется крупно занять

Минфин РФ до конца года еще раз выйдет на внешние рынки займов

Минфин РФ осенью вернется к вопросу о выходе на внешний долговой рынок, рассчитывает до конца текущего года разместить второй заем и реализовать таким образом планы по размещению евробондов на 3 миллиарда долларов в течение 2018 года, заявил министр финансов Антон Силуанов

"Будем выполнять программу (заимствований — ред.), планируем осуществлять заимствования как на внутреннем рынке — это основной источник, так и на внешних рынках. У нас есть еще возможность выхода на внешние рынки в текущем году, поэтому осенью будем этот вопрос рассматривать. Думаю, что второй за текущий год раз мы сможет выйти на внешние рынке с заимствованием", — сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

"Это будет до 3 миллиардов долларов США до конца текущего года", — уточнил он, отвечая на вопрос об объемах заимствований.

Предельный объем внешних займов определен в бюджете-2018 на уровне 7 миллиардов долларов, из которых планировалось разместить евробонды на 3 миллиарда долларов и обменять бумаги старых выпусков на новые еще на 4 миллиарда долларов.

В апреле Минфин уже разместил новые 11-летние евробонды на 1,5 миллиарда долларов и доразместил выпуск "Россия-2047" на 2,5 миллиарда долларов. Из 4 миллиардов долларов, привлеченных от этого размещения, 3,2 миллиарда долларов министерство направило на выкуп старых евробондов, а оставшиеся 800 миллионов долларов были зачислены в федеральный бюджет. Таким образом, Минфин имеет возможность разместить в текущем году евробонды еще на 3 миллиарда долларов: на 800 миллионов для выкупа старых бондов и на 2,2 миллиарда долларов — для финансирования дефицита бюджета.