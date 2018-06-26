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Минфин предложит льготные условия для работников и работодателей при ИПК
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Минфин предложит льготные условия для работников и работодателей при ИПК
Rambler News Service
8 часов назад
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Минфин
предложит льготные условия для работодателей и граждан при формировании индивидуального пенсионного капитала, заявил глава ведомства
Антон Силуанов
.
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