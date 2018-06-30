ФРГ назвала Трампа беспомощным перед «Северным потоком-2»

Немецкая газета Die Welt пишет, что внешняя энергетическая политика президента США Дональда Трампа и его угрозы ввести санкции против «Северного потока-2» не увенчались успехом.
Die Welt напомнила, что факт поставок российского газа в Европу не нравился еще президенту США Рональду Рейгану, однако он не смог помешать столь прибыльному для Европы и России бизнесу даже во времена холодной войны.
Трампу также не нравится, что «Северный поток-2» «еще более тесно связывает Западную Европу с Россией». Однако правительство Германии поддерживает проект, а Швеция и Финляндия уже дали свое согласие на строительство.
По версии газеты, даже санкции не помогут Трампу помешать реализации проекта. Die Welt подчеркивает, что недавняя вспышка торгового спора с США уже «расстроила европейцев». Кроме того, санкции против РФ могут привести к тому, что «появится еще больше возможностей для финансирования» строительства.
Ранее в Министерстве экономики Германии заявили об обещании США «пока что» не вводить санкции против российских газопроводов.
Газопровод «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль. СМИ писали, что Трамп во время апрельской встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель пытался убедить ее отказаться от поддержки проекта. Позже в Госдепе заявили, что Штаты могут ввести санкции против европейских компаний, участвующих в строительстве. Также сообщалось, что Дания затягивает выдачу разрешения проекту, так как боится конфликта с США.