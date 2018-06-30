ФРГ назвала Трампа беспомощным перед «Северным потоком-2»

Трамп потерпел неудачу с «Северным потоком-2»

Die Welt напомнила, что факт поставок российского газа в Европу не нравился еще президенту США Рональду Рейгану , однако он не смог помешать столь прибыльному для Европы и России бизнесу даже во времена холодной войны.

Трампу также не нравится, что «Северный поток-2» «еще более тесно связывает Западную Европу с Россией». Однако правительство Германии поддерживает проект, а Швеция Финляндия уже дали свое согласие на строительство.

По версии газеты, даже санкции не помогут Трампу помешать реализации проекта. Die Welt подчеркивает, что недавняя вспышка торгового спора с США уже «расстроила европейцев». Кроме того, санкции против РФ могут привести к тому, что «появится еще больше возможностей для финансирования» строительства.

Ранее в Министерстве экономики Германии заявили об обещании США «пока что» не вводить санкции против российских газопроводов.