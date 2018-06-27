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Медведев предложил рассмотреть вопрос о продлении контрсанкции
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Названа сумма ограничения платы наличными

Медведев предложил рассмотреть вопрос о продлении контрсанкции 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: News.ru
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо рассмотреть вопрос о продлении ответных ограничительных мер. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Как известно, нами введены ответные ограничительные меры в отношении ряда стран по отдельным категориям товаров. Они сохраняют силу. И с учетом ранее принятых решений в Евросоюзе, некоторых других странах, нам нужно будет рассмотреть вопрос о продлении этих мер на последующий период", — сказал Медведев.
Уточняется, что контрсанкции могу быть продлены до 2019 год.
Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что продление европейских санкций против России не должно происходить автоматически.
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