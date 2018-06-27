Медведев предложил рассмотреть вопрос о продлении контрсанкции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо рассмотреть вопрос о продлении ответных ограничительных мер. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Как известно, нами введены ответные ограничительные меры в отношении ряда стран по отдельным категориям товаров. Они сохраняют силу. И с учетом ранее принятых решений в Евросоюзе , некоторых других странах, нам нужно будет рассмотреть вопрос о продлении этих мер на последующий период", — сказал Медведев.

Уточняется, что контрсанкции могу быть продлены до 2019 год.