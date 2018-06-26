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РФ раскрыла причину «бешенства» США из-за «Северного потока-2»
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В Госдуме ответили США на заявления об опасности «Северного потока — 2» 

РИА Новости 1 час назад
Высказывания Госдепа в адрес "Северного потока — 2" говорят о желании Вашингтона протолкнуть свой газ на европейский рынок, заявил первый заместитель председатель комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в интервью RT.
"США снова путают политику с экономикой. Все надежды Америки связаны только с желанием не допустить наиболее дешевый газ в Европу и попытками за счет политического давления продавить свой СПГ, который в разы дороже трубопроводного. Все заявления, страшилки о том, что проект несет угрозу безопасности, абсурдны, так как Россия никогда не приостанавливала подачу газа в Европу", — сказал политик.
Также депутат подчеркнул, что, пока Дания не согласует строительство газопровода, вероятность остановки проекта остается, но это не в интересах граждан Евросоюза.
Ранее в американском дипведомстве выразили надежду, что ЕС остановит строительство "Северного потока — 2" или переформатирует проект таким образом, чтобы он "отвечал требованиям энергетической независимости".
"Северный поток — 2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год через Балтийское море от российского побережья до немецкого.
Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Компании Nord Stream 2 AG остается получить согласие от Дании.
Против проекта выступают некоторые страны — в первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего сжиженного природного газа в Европу.
Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительство "Северного потока — 2". Их лидеры уверены, что это политический проект.
Россия не раз призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.
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