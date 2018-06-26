РФ раскрыла причину «бешенства» США из-за «Северного потока-2»

В Госдуме ответили США на заявления об опасности «Северного потока — 2»

Высказывания Госдепа в адрес "Северного потока — 2" говорят о желании Вашингтона протолкнуть свой газ на европейский рынок, заявил первый заместитель председатель комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в интервью RT.

"США снова путают политику с экономикой. Все надежды Америки связаны только с желанием не допустить наиболее дешевый газ в Европу и попытками за счет политического давления продавить свой СПГ, который в разы дороже трубопроводного. Все заявления, страшилки о том, что проект несет угрозу безопасности, абсурдны, так как Россия никогда не приостанавливала подачу газа в Европу", — сказал политик.

Также депутат подчеркнул, что, пока Дания не согласует строительство газопровода, вероятность остановки проекта остается, но это не в интересах граждан Евросоюза

Ранее в американском дипведомстве выразили надежду, что ЕС остановит строительство "Северного потока — 2" или переформатирует проект таким образом, чтобы он "отвечал требованиям энергетической независимости".

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год через Балтийское море от российского побережья до немецкого.

Финляндия и Разрешение на строительство уже выдали Германия Швеция . Компании Nord Stream 2 AG остается получить согласие от Дании.

Против проекта выступают некоторые страны — в первую очередь Украина , которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего сжиженного природного газа в Европу.

Литва и Кроме того, Латвия Польша совместно заявляли, что не одобряют строительство "Северного потока — 2". Их лидеры уверены, что это политический проект.