Силуанов пообещал пенсии по 20 тысяч рублей

Средняя пенсия в России к 2014 году должна вырасти до 20 тысяч рублей. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

Увеличить пенсию можно будет также за счет индивидуального пенсионного капитала (ИПК), напомнил он. По словам вице-премьера, правительство предложит налоговые стимулы для участников системы ИПК.

«Работникам будет предложено участвовать в добровольном порядке в формировании своих пенсионных накоплений. Для того, чтобы это было интересно работникам или работодателям, мы предусмотрим соответствующие стимулы: будут уменьшать налоговую базу для обложения налогом на доходы физических лиц с одной стороны, а для работодателей — будут уменьшать налогообложение прибыли», — сказал Силуанов.