Ещё
В Хорватии рассказали об экономии Европы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава МИД Хорватии рассказала, как СЕ экономит из-за сокращения взносов 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер, министр иностранных дел Хорватии — страны-председателя комитета министров Совета Европы (СЕ) — Мария Пейчинович-Бурич рассказала, как СЕ экономит в связи с сокращением взносов в бюджет.
Отвечая на вопросы парламентариев в ходе сессии по бюджету, она указала, что "в Совете Европы ведется работа на основе нулевого номинального роста бюджета". "В прошлом году Российская Федерация прекратила выплачивать свой вклад в организацию и Турция сняла с себя роль крупнейшего вкладчика", — напомнила она.
"В результате незамедлительно были принята меры… работа была сосредоточена на определении необходимых мер для того, чтобы сократить программы и бюджет, а также по введению мер, которые, необходимы сейчас в условиях бюджетной нестабильности", — добавила она, ответив, что "параллельно этому комитет министров принял решение ускорить административные реформы.
Она также напомнила, что в мае этого года в Эльсиноре состоялось заседание министров иностранных дел стран Совета Европы. По ее словам, в течение 10 месяцев генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд представит предложения по реформе совета.
Она также рассказала парламентариям, что в понедельник утром обсудила с генсеком его визит на прошлой неделе в Москву.
В марте этого года ПАСЕ впервые признала, что возвращение Турции в обычные плательщики и решение России приостановить выплаты за 2017 год и части своего взноса за 2018 год стали причиной финансовых трудностей у организации. По информации одной из основных комиссий ассамблеи, "бюджет ассамблеи на 2018 год составляет менее 17,5 миллиона евро". Организации пришлось "заморозить бюджет на 9%", его дефицит составил 1,5 миллиона евро.
Последние новости
"Мы движемся к пропасти": назван срок дефолта США На Украине потребовали переименовать Россию "Это ад": в соцсетях высмеяли Порошенко, открывшего дорожный знак
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России отменяют зарплатное рабство146
ВСУ пошли в наступление под Мариуполем288
Украина обвинила Россию в новом нападении53
Раскрыта реакция Путина на снижение рейтинга власти567
Отравленный Скрипаль обогатится за счет Британии13
Видео
01:02
Цуркан выдала схемы электроснабжения Донбасса
Происшествия
00:44
В Китае от сильных ливней начали рушиться дома
Общество Азия
01:06
Турки отдались Эрдогану
В мире Кавказ
04:34
Раскрыта реакция Путина на снижение рейтинга власти
Политика
00:57
Развод Шнура неожиданно разоблачили
Шоу-бизнес
03:27
США готовятся к подземной войне
Армия Войска
00:17
Россияне попросили пенсию по молодости
Личный счет Общество
00:33
В Казанском цирке страус напал на зрителей
Происшествия
02:24
Улицкая объяснила отсталость России от Европы
Общество
03:32
К Земле летит «огромное НЛО»
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение