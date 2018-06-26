Украинский журналист: США не позволят построить «Северный поток — 2»

Украинский политический эксперт и журналист Дмитрий Гордон в эфире программы "Большой вечер" на телеканале NewsOne считает, что "Северный поток — 2" не будет построен, потому что США этого не хотят.

"Я продолжаю быть уверенным в том, что "Северный поток — 2" не будет построен, потому что США возражают. А если американцы возражают, то они начнут накладывать персональные санкции. И те, кто стоят "Северный поток — 2", будут думать, что им важнее: построить "Северный поток — 2" или лишиться огромного количества денег", — сказал журналист.

Кроме того, Гордон подчеркнул, что Украине нужно вводить санкции против всех, кто участвует в строительстве этого проекта, в том числе против западных компаний и политиков.

"Украине нужно вводить санкции, не оглядываясь ни на кого, против всех, кто участвует в "Северном потоке — 2", кем бы он ни был", — заявил он.

Как заявила ранее в понедельник заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк в ходе дискуссии в Атлантическом совете, Вашингтон надеется, что Евросоюз самостоятельно остановит строительство "Северного потока — 2".

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от российского побережья через Балтийское море до ФРГ

Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия Швеция . Компании Nord Stream 2 AG предстоит получить согласие от Дании

Против проекта выступают некоторые страны — в первую очередь Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, и Соединенные Штаты, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.

Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительство "Северного потока — 2". Их лидеры уверены, что это политический проект.