Ещё
Гордон: США не позволят построить «Северный поток — 2»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинский журналист: США не позволят построить «Северный поток — 2» 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Украинский политический эксперт и журналист Дмитрий Гордон в эфире программы "Большой вечер" на телеканале NewsOne считает, что "Северный поток — 2" не будет построен, потому что США этого не хотят.
"Я продолжаю быть уверенным в том, что "Северный поток — 2" не будет построен, потому что США возражают. А если американцы возражают, то они начнут накладывать персональные санкции. И те, кто стоят "Северный поток — 2", будут думать, что им важнее: построить "Северный поток — 2" или лишиться огромного количества денег", — сказал журналист.
Кроме того, Гордон подчеркнул, что Украине нужно вводить санкции против всех, кто участвует в строительстве этого проекта, в том числе против западных компаний и политиков.
"Украине нужно вводить санкции, не оглядываясь ни на кого, против всех, кто участвует в "Северном потоке — 2", кем бы он ни был", — заявил он.
Как заявила ранее в понедельник заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк в ходе дискуссии в Атлантическом совете, Вашингтон надеется, что Евросоюз самостоятельно остановит строительство "Северного потока — 2".
"Северный поток — 2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от российского побережья через Балтийское море до ФРГ.
Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Компании Nord Stream 2 AG предстоит получить согласие от Дании.
Против проекта выступают некоторые страны — в первую очередь Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, и Соединенные Штаты, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.
Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительство "Северного потока — 2". Их лидеры уверены, что это политический проект.
Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. Как заявлял Владимир Путин, Москва относится к этому проекту исключительно как к экономическому.
Последние новости
"Мы движемся к пропасти": назван срок дефолта США На Украине потребовали переименовать Россию "Это ад": в соцсетях высмеяли Порошенко, открывшего дорожный знак
Комментарии9  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Два ребенка погибли в закрытой на солнцепеке машине99
РФ раскрыла причину «бешенства» США из-за «Северного потока-2»
В России отменяют зарплатное рабство265
СБУ раскрыла поставки в РФ сплавов для «Буков» и «Панцирей»2
Раскрыт размер будущих пенсий601
Видео
01:02
Цуркан выдала схемы электроснабжения Донбасса
Происшествия
00:44
В Китае от сильных ливней начали рушиться дома
Общество Азия
01:06
Турки отдались Эрдогану
В мире Кавказ
04:34
Раскрыта реакция Путина на снижение рейтинга власти
Политика
00:57
Развод Шнура неожиданно разоблачили
Шоу-бизнес
03:27
США готовятся к подземной войне
Армия Войска
00:17
Россияне попросили пенсию по молодости
Личный счет Общество
00:33
В Казанском цирке страус напал на зрителей
Происшествия
02:24
Улицкая объяснила отсталость России от Европы
Общество
03:32
К Земле летит «огромное НЛО»
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение