Как работает Фонд консолидации банковского сектора

Санация Бинбанка: спасение утопающих руками самих утопающих

За последние 5 лет банковский сектор России претерпел значительные изменения — с тех пор, как Центробанк возглавила Эльвира Набиуллина , процесс оздоровления кредитных организаций обрел невиданные ранее масштабы. Многие небольшие банки с финансовыми проблемами лишились лицензий, а более крупные и значимые подверглись процедуре санации. Однако ситуация постепенно заходила в тупик — частные банки, привлеченные для оздоровления более мелких структур, также обзавелись внушительными дырами в капитале. Решением этой проблемы стал «Фонд консолидации банковского сектора», к успехам которого, в частности, можно отнести спасение Бинбанка

На грани краха

Согласно отчету о развитии банковского сектора в 2017 году, подготовленному ЦБ, 140 кредитных организаций завершили прошлый год с убытками в 772 млрд рублей. Около 95% этой суммы приходилось на банки, в отношении которых принимаются меры по предупреждению их банкротства.

Одной из убыточных организаций был Бинбанк — в конце сентября 2017 года ЦБ сообщил, что собственники 8-го по размеру активов банка просят рассмотреть возможность его оздоровления через ФКБС. Основной владелец Микаил Шишханов признал, что проблемы взятых на санацию «Рост Банка» МДМ Банка оказались слишком серьезными, и в условиях падающего рынка справиться с ними не удалось.

План оздоровления Бинбанка был утвержден 13 октября — регулятор заявлял, что финансовой организации необходима докапитализация на 250-350 млрд рублей. Управление банком было передано временной администрации в лице представителей ФКБС. В конце декабря 2017 года акционеры Бинбанка сделали еще один шаг к спасению — на внеочередном общем собрании они решили направить на покрытие убытков нераспределённой прибыли (17,6 млрд рублей) и эмиссионного дохода (25,3 млрд рублей).

В начале марта 2018 года Банк России одобрил выделение Бинбанку 56,9 млрд рублей, а чуть позже регулятор стал его основным акционером: доля ЦБ в уставном капитале Бинбанка превысила 99,9%. Благодаря комплексу предпринятых мер к концу марта размер собственных средств банка превысил 100 млрд рублей, что с запасом удовлетворяет нормативам ЦБ.

Согласно бизнес-плану, утвержденному советом директоров 25 апреля, финансовый результат Бинбанка по МСФО за 2018 год будет положительным. За год Бинбанк планирует выдать своим клиентам гарантии более чем на 70 млрд рублей.

Новые приемы спасателей

Александр Данилов. Санация Бинбанка была осуществлена с помощью ресурсов «Фонда консолидации банковского сектора». Плюсы новой системы неоспоримы, считает старший директор группы по анализу финансовых организаций Fitch Ratings

«По новой схеме для рекапитализации проблемного банка ЦБ делает вливание непосредственно в его капитал, и таким образом, банк сразу же соблюдает все нормативы, — рассказал он «Газете.Ru», отметив, что раньше поблажки для санируемых банков становились лазейками для недобросовестных инвесторов, скупавших проблемные кредитные организации и превращавшие их в «сточные канавы» для своих токсичных активов.

И это преимущество — не единственное.

«При использовании старой схемы есть риск, который по факту и реализовался, что ставки упадут, и банки не смогут получать достаточный доход от вложения бесплатных денег ЦБ на всем сроке жизни кредита, — поясняет Данилов, отмечая, что это порождало риск необходимости новой санации. При использовании новой схемы такого риска просто нет, потому что банк рекапитализируется сразу.

Кроме того, санация через ФКБС дешевле. «По старой схеме, чтобы закрыть дыру в капитале, к примеру, в 100 млрд рублей при рыночных ставках больше 10% годовых ЦБ должен был выделить сумму, превосходящую ее примерно в полтора раза — 150 млрд рублей. Сейчас ставки упали, соответственно, сумма для закрытия дыры такого же объема составила бы уже 200 млрд рублей или больше. Деньги, которые выдает ЦБ — это рублевая эмиссия, что чревато ростом инфляции. По новой схеме для закрытия дыры в 100 млрд рублей нужно и напечатать аналогичную сумму, то есть соотношение один к одному. Рублевая эмиссия все равно есть, но она значительно меньше, при текущих ставках — в два раза», — рассказывает эксперт.

Активы раздора

«Банк России нацелен на максимальный возврат средств, которые были выделены на финансовое оздоровление. И не только за счет продажи банка и работы с проблемными и непрофильными активами, об этом мы многократно говорили. Но в том числе за счет принуждения бывших собственников к покрытию убытков и возврату выведенных активов», — говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина 7 июня на ХХVII Международном финансовом конгрессе.

По ее словам, сейчас единственный механизм, позволяющий это сделать — судебный иск.

«Мы предлагали и предлагаем механизм субсидиарной ответственности. Пока не встретили в этом вопросе понимания, но будем убеждать коллег и далее», — отметила руководитель регулятора.

Некоторые экс-владельцы банков, впрочем, готовы идти навстречу регулятору и передавать в ФКБС свои активы для покрытия убытков на санацию — правда, пока единичным примером такого добровольного сотрудничества является бывший бенефициар Бинбанка.

«В Бинбанке все относительно хорошо закончилось — банк был докапитализирован, огромный межбанковский кредит, который висел на Бинбанке, за счет денег ЦБ ушел с его баланса. Бинбанк теперь более-менее чистый, у него меньше проблемных активов, чем у банка «Открытие», опять же собственник передал больше активов в счет погашения дыры в капитале», — поделился с «Газетой.Ru» мнением кредитный аналитик S&P Дмитрий Назаров.

О начале передачи активов экс-акционерами Бинбанка в конце октября 2017 года сообщал зампред ЦБ Василий Поздышев . В частности, Микаил Шишханов уступил регулятору свои активы на рынке недвижимости — весь бизнес «Интеко» и часть «А101 Девелопмент» с совокупным размером девелоперского портфеля почти 5 млн кв. м. Предполагается, что ЦБ позже продаст эти организации профильным игрокам рынка. Как говорила Набиуллина в интервью «Ведомостям» , переданные активы оцениваются в 100 млрд руб.

Продажа ждет и сам Бинбанк — после того, как в 2019 году его объединят с ФК «Открытие»

«Хочу обозначить здесь принципиальную позицию. Доля государства в экономике должна постепенно снижаться. В этой связи отмечу, что в последнее время в результате оздоровления банковской системы (и это очень правильный процесс, я его поддерживаю) под контроль государства перешёл ряд финансовых активов. Но нужно их энергично выводить на рынок и продавать», — заявлял в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин.

Аналогичную мысль еще в сентябре 2017 года озвучивала Эльвира Набиуллина.