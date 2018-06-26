Медведев объяснил повышение пенсионного возраста

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил необходимость повышения пенсионного. Во время заседания правительства премьер отметил, что решение принималось с учетом интереса граждан и государства. Слова Медведева приводит ТАСС

«Мы стараемся максимально учесть интересы всех, кто участвует в пенсионных отношениях: и, конечно, самих работников, и их работодателей, и интересы государства в целом», — рассказал премьер.

Он также подчеркнул, что новые условия выхода на пенсию создают новые возможности — для людей старшего поколения власти обещают разработать специальные программы переобучения.

«Людям старшего поколения потребуется переобучение. Цифровые технологии серьезно меняют рынок труда, это, кстати, сказывается на всех, не только на людях в зрелом возрасте. Некоторые профессии уходят, появляются новые профессии. Нужно организовать обучающие программы, которые позволят людям освоить востребованные или совсем новые специальности», — пообещал глава кабмина.

Медведев утверждает, что дискриминации по возрастному принципу не будет, поэтому людям предпенсионного возраста беспокоиться не стоит.

«Возраст ни в коем случае не должен быть причиной для увольнения людей. Дискриминация в трудовых отношениях по возрасту у нас законодательно запрещена», — пообещал Дмитрий Медведев.