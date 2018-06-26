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Санкции в отношении России: «Выстрел в колено»
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В Австрии назвали антироссийские санкции «выстрелом себе в колено» 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: Reuters
Австрийский бизнес недоволен введёнными в отношении России экономическими санкциями, которые лишь наносят ущерб местной промышленности, пишет газета Oberösterreichische Nachrichten.
По данным издания, многим австрийским компаниям приходится искать обходные пути и испытывать большие финансовые потери.
Газета приводит в пример компанию Greisinger, которая занимается производством мясной продукции и работает с Россией с 1990-х годов. В результате санкций за один день объёмы продаж компании сократились с 13,5 миллиона евро почти до нуля и потери составили более 12,5% оборота.
"Мы смогли тогда найти другие экспортные направления, но для этого нам пришлось в три раза увеличить численность отдела продаж. Всё это затем отразилось на наших показателях", — отметил глава компании Франц Грайзингер. Он убежден, что после отмены санкций компания быстро восстановит свои позиции в России.
Другая австрийская компания "Бакальдрин", занимающаяся производством специальных добавок для хлебопекарной промышленности, была вынуждена перенести производство в третьи страны, чтобы продолжать экспортировать товары в Россию. "На это мы потратили один миллион евро. Наша работа в России, продолжавшаяся 22 года, висела на волоске", — сказал глава компании Петер Аугендоплер. Сегодня фирма "Бакальдрин" уже работает в самой России. По словам Аугендоплера, решение по поводу инвестиций в размере 10 миллионов нужно было принимать очень быстро, чтобы успокоить клиентов.
По словам руководителя Института экономики Верхней Австрии Готфрида Кнайфеля, "де-факто санкции стали для предприятий выстрелом в собственное колено".
Профессор экономики из Линца Фридрих Шнайдер доказал вред санкций с помощью цифр. Экспорт из ЕС в Россию с 2013 года по 2016 год уменьшился на треть до 72 миллиардов евро, а сокращение австрийского экспорта составило около 10%. "В условиях экономической войны австрийские компании тоже вынуждены мириться с сопутствующим ущербом", — сказал Шнайдер.
Европейский союз ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года в связи с возникшим на Украине конфликтом. Позже санкции расширили. В июне Совет Евросоюза продлил действие ограничительных мер до 23 июня 2019 года.
Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Россия приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение и не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
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Комментарии14  Ещё 6 источников 
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