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Бизнес в Австрии против антироссийских санкций
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Бизнес в Австрии выступил против санкций в отношении России 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters
Австрийский бизнес недоволен в связи с введёнными в отношении России экономическими санкциями, которые лишь наносят ущерб местной промышленности.
Как пишет Oberoesterreichische Nachrichten, фирма Backaldrin перенесла производство своей продукции в третьи страны для того, чтобы продолжать экспортировать товары в Россию.
Отмечается, что санкции нанесли большой ущерб компании Greisinger, которая занимается производством мясной продукции и работает с Россией с 1990-х годов.
По данным издания, в результате санкций за один день объёмы продаж компании сократились с €13,5 млн почти до нуля, и потери тогда составили более 12,5% оборота.
«Мы смогли тогда найти другие экспортные направления, но для этого нам пришлось в три раза увеличить численность отдела продаж. Всё это затем отразилось на наших показателях», — говорит Франц Грайзингер.
Его компания, как подчёркивается в статье, поставляла в Россию дорогие сорта колбас.
«Я убеждён в том, что после отмены санкций мы быстро восстановим свои позиции в России», — сказал он.
По словам руководителя Института экономики Верхней Австрии Готфрида Кнайфеля, «де-факто санкции стали для предприятий выстрелом в собственное колено».
Ранее вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе призвал ЕС снять санкции с России.
Профессор кафедры дипломатии МГИМО Татьяна Зонова прокомментировала НСН стремление Италии повлиять на отмену санкций против России.
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