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Песков сделал заявление по пенсионной реформе
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Песков: изменения в пенсионное законодательство подлежат скрупулёзному разъяснению 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива правительства, касающаяся изменений в пенсионное законодательство, подлежит дальнейшему скрупулёзному разъяснению.
«Я не стал бы сгущать краски. Безусловно, инициативы правительства в плане пенсионной реформы — это очень социально значимая, социально резонансная тема, она подлежит дальнейшему скрупулёзному разъяснению», — сказал Песков.
Он добавил, что на данной стадии президент России Владимир Путин не принимает участия в экспертных обсуждениях, которые ведутся с целью окончательного формирования позиции.
Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что средний размер пенсии в России в 2019 году увеличится до 15,4 тыс. рублей.
Также глава Минфина России Антон Силуанов рассказал об индексации пенсий в 2019 году.
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Комментарии39  Ещё 21 источник 
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