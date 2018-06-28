Россия выигрывает в торговой войне США

Второй фронт

Торговая война, вспыхнувшая в марте между США Китаем и втянувшая со временем другие страны, сказывается не только на общем состоянии национальных экономик, но и на отдельных компаниях. Одни лишаются привычных рынков сбыта, другие сталкиваются с резким удорожанием производства. Страдают и потребители — например, европейским любителям виски придется платить сразу на 10 процентов больше. Об уже понесенных и пока только возможных потерях на полях тарифных сражений — в материале «Ленты.ру»

Справляются как могут

Торговое соперничество США и Европы уже негативно отразилось, например, на любителях виски: компания Brown-Forman, владеющая брендом Jack Daniel’s, объявила о скором повышении цен в Европе — своем главном рынке сбыта. Каждая бутылка, по подсчетам производителя, может подорожать на 10 процентов. Причина — введение Брюсселем дополнительных 25-процентных пошлин на некоторые американские товары. Такая мера стала ответом Евросоюза на протекционистскую политику президента США Дональда Трампа , который с января ведет торговую войну сразу на нескольких фронтах.

Испании, Германии и Впрочем, Brown-Forman предчувствовала будущие проблемы и подстраховалась, заранее поставив на европейский рынок увеличенную партию виски. Больше других повезло Франции Польше — в этих странах у компании есть полноценные дистрибьюторские сети.

Столкнулся с трудностями и еще один легендарный американский бренд — производитель мотоциклов Harley-Davidson. Из-за возросших расходов он перенесет часть производственных мощностей на заводы в других странах (в Бразилии , Индии или Австралии ). Произведенная на них продукция не будет считаться американской, а значит — не будет облагаться пошлинами, размер которых мог бы составить около 2200 долларов на каждый мотоцикл, или 90-100 миллионов долларов в год (30-45 миллионов — только до конца 2018-го). В компании решили, что перекладывать траты на покупателей неправильно, и лучше самим потратиться на внеплановые инвестиции, но сохранить лояльность бренду.

Японией и Примечательно, что еще полтора года назад руководство Harley-Davidson выслушивало похвалу от Трампа на специальном приеме в Белом доме. Глава государства называл компанию «символом нового духа Америки» и предсказывал ей уверенное поступательное развитие. Правда, уже тогда политика президента вызывала вопросы у топ-менеджеров, которые не стеснялись говорить, что терпят из-за него убытки. Уже через неделю после встречи был закрыт завод в Канзас-Сити, а 800 его работников уволены. Как объяснил исполнительный директор Мэтью Леватич, на такие меры компании пришлось пойти из-за выхода США из Транстихоокеанского партнерства ( ТПП ). Договор подразумевал свободную торговлю между участниками — странами Северной Америки, Океании, Юго-Восточной Азии, Брунеем Чили . В сумме на них приходилось 37,4 процента мирового ВВП.

Теперь же от былого расположения Трампа не осталось и следа. Решение Harley-Davidson политик, известный своим ревностным отношением к сохранению в США рабочих мест, назвал пораженческим.

«Удивлен, что из всех компаний Harley-Davidson стал первой, кто поднял белый флаг. Я упорно боролся за них, а они не будут платить пошлины при продажах в ЕС, который нанес нам торговый урон в 151 миллиард. Пошлины — это только оправдание для Harley, будьте терпеливы!» — написал президент в Twitter.

Спасибо, Дональд!

Экономисты указывают, что автопром (причем не только американский, но и общемировой) — едва ли не самая уязвимая к торговой войне отрасль экономики. Например, GM и Ford уже давно построили заводы за границей, и не только в более дешевой с точки зрения ресурсов и рабочей силы Мексике , но и в благополучной Канаде . Оба концерна сильно зависят от импорта собираемых там машин. И в их случае повышение цены сразу на четверть затронет клиентов уже не в далекой, пусть и важной Европе, а в родной стране. Агентство Bloomberg обращает внимание, что 30 процентов тормозных систем в американских автомобилях производится в Китае — главном торговом противнике Америки. А некоторым компаниям не повезло еще больше. Так, американский производитель трансмиссионных систем American Axle&Manufacturing Holdings всего несколько месяцев назад создал совместное предприятие с партнерами из Поднебесной.

В этих условиях компаниям, скорее всего, придется возвращать часть мощностей в США, что сыграет на руку Трампу, позволив ему выполнить предвыборные обещания. Кроме того, рост расходов и цен негативно скажется на кредитном рейтинге производителей, затруднив им доступ к заемным средствам через облигации.

Неудачники поневоле

Между тем достанется не только автопрому — представителей других отраслей тоже ждут неприятности. Издание Kiplinger составило рейтинг «главных неудачников» глобальной торговой войны. Кроме упомянутых Harley-Davidson, Brown-Forman и Ford, в него вошли пионер электромобилестроения Tesla, производитель удобрений Monsanto, недавно купленный немецким концерном Bayer (пострадает от пошлин на американскую сою), сеть супермаркетов Walmart (в ее ассортименте много китайских и европейских товаров), многопрофильная корпорация Procter&Gamble (использует китайское сырье), Nike и даже производитель солнечных батарей Vivint Solar.

Присутствие последнего вдвойне удивительно, ведь самая первая волна пошлин, введенная Трампом в январе, касалась как раз солнечных батарей и стиральных машин. По идее, эта мера должна была защитить отечественного игрока от иностранных конкурентов (в первую очередь, южнокорейских Samsung и LG), но в итоге обернулась против него. Дело в том, что компания занимается не только производством, но и установкой батарей, и чтобы удовлетворить спрос, ей необходима импортная продукция, за которую теперь придется переплачивать.

Boeing. Отдельно упоминается Apple , зависящая от Китая, где расположены основные сборочные линии. По подсчетам экономистов, в апреле Apple лидировала среди американских компаний, присутствующих на китайском рынке — 44,7 миллиарда долларов годового оборота из 158 миллиардов, приходящихся на 20 крупнейших представителей США. Вместе с ней в пятерку входят такие гиганты, как Intel

Впрочем, крупнейший американский производитель самолетов может и не ощутить на себе последствий торговой войны. На его примере аналитики показывают, что производящиеся за рубежом комплектующие отнюдь не всегда прямо влияют на цену готовой продукции. В случае с Boeing большая часть — до 70 процентов — алюминия изготавливается в США. 10-процентные пошлины способны увеличить себестоимость самолета всего на 0,3 процента. Правда, авторы исследования оговариваются, что цены на алюминий на внутреннем американском рынке, вероятно, тоже вырастут, но рассчитать, на сколько именно, пока невозможно.

Выстрел в ногу

Удивительно, но до сих пор наибольший урон от развязанной Вашингтоном войны несли американские же компании. На их фоне убытки остальных кажутся не такими существенными. К потерям противоборствующего лагеря можно отнести разве что китайского производителя смартфонов ZTE, и то с натяжкой. Компания, исторически ориентирующаяся на американский рынок больше, чем на китайский, столкнулась с претензиями местных регуляторов еще в прошлом году. Тогда ее поймали на сотрудничестве с находившимися под санкциями Ираном КНДР . Признав вину и заплатив штраф в 890 миллионов долларов, ZTE смогла продолжить работу, однако уже в апреле 2018-го Минторг США наложил новые санкции: запретил американским производителям продавать детали и комплектующие ZTE, а самой компании — поставлять готовую продукцию в Америку.

По информации Bloomberg, ZTE держат в качестве разменной монеты. Администрация Трампа готова снять ограничения взамен на смягчение китайских пошлин для американских фермеров.

Второй фронт

Турция. В середине июня на торговой войне открыли «второй фронт». Об ответных мерах в отношении США начали заявлять те, кого американский протекционизм затронул по касательной, — Индия Дели подготовил список из 30 товаров, которые теперь будут облагаться повышенными пошлинами на границе. В него среди прочего вошли изделия из металлов, мотоциклы, борная кислота и чечевица. По расчетам властей, с американских производителей удастся собрать 241 миллион долларов — ровно столько платят индийские металлурги, поставляющие в США сталь и алюминий.

Точно так же поступила и Анкара — в ее списке 22 вида товаров на 300 миллионов долларов. «Мы пытались решить эту проблему с ними на переговорах, но это не получилось», — посетовал министр экономики Нихат Зейбекчи.

Не осталась в стороне и Россия . 19 июня (в день, когда Трамп пригрозил Китаю новыми 10-процентными пошлинами на товары стоимостью 200 миллиардов долларов) министр экономического развития Максим Орешкин анонсировал «балансирующие меры», которые будут введены в самое ближайшее время. «Касаться они будут только продукции, имеющей аналоги на российском рынке, и не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели», — объяснил чиновник.

В первую очередь заплатят поставщики дорожно-строительной техники. Зато могут быть спокойны фармацевты — их продукцию облагать точно не будут, успокоил Орешкин. На первом этапе таможенники соберут 93 миллиона долларов, всего в рамках российского ответа Америке — 537,6 миллиона.