Потери сельхозпредприятий Удмуртии из-за роста цен на ГСМ составили 200 млн рублей

ИЖЕВСК , 25 июня. / ТАСС /. Потери сельскохозяйственных предприятий Удмуртии в связи с ростом цен на горюче-смазочные материалы составили 200 млн рублей с начала года. Об этом сообщила министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова, выступая на традиционном аппаратном совещании.

"Наши аграрии на сегодняшний день переплатили 200 млн рублей на приобретенное дизельное топливо по данным на 31 мая 2018 года", — сказала она.

Абрамова уточнила, что до конца года сельхозпредприятиям региона для завершения всех сезонных работ потребуется еще 15 тыс. тонн дизельного топлива и 5 тыс. тонн бензина. По словам министра, ситуация с ГСМ в других регионах России абсолютно аналогичная. «На той неделе у нас были ВКС (видеоконференцсвязь) с участием министра сельского хозяйства РФ, где все регионы, которые принимали участие, а принимали участие регионы всей страны, заявляли о просто потрясающем росте цен на горюче-смазочные материалы», — сказала Абрамова.