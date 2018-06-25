Ещё
Потери сельхозпредприятий Удмуртии из-за роста цен на ГСМ составили 200 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Потери сельхозпредприятий Удмуртии из-за роста цен на ГСМ составили 200 млн рублей 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
ИЖЕВСК, 25 июня. /ТАСС/. Потери сельскохозяйственных предприятий Удмуртии в связи с ростом цен на горюче-смазочные материалы составили 200 млн рублей с начала года. Об этом сообщила министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова, выступая на традиционном аппаратном совещании.
"Наши аграрии на сегодняшний день переплатили 200 млн рублей на приобретенное дизельное топливо по данным на 31 мая 2018 года", — сказала она.
Абрамова уточнила, что до конца года сельхозпредприятиям региона для завершения всех сезонных работ потребуется еще 15 тыс. тонн дизельного топлива и 5 тыс. тонн бензина. По словам министра, ситуация с ГСМ в других регионах России абсолютно аналогичная. «На той неделе у нас были ВКС (видеоконференцсвязь) с участием министра сельского хозяйства РФ, где все регионы, которые принимали участие, а принимали участие регионы всей страны, заявляли о просто потрясающем росте цен на горюче-смазочные материалы», — сказала Абрамова.
22 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал, что регионам в случае необходимости будет оказана помощь с целью компенсации роста цен на топливо для проведения сельскохозяйственных работ.
ТАСС: последние новости
Иран подал в Международный суд ООН иск к США на $2 млрд Казахстан запретил ввоз продукции 36 птицефабрик РФ из-за птичьего гриппа Иран заявил о возможности выйти из ядерной сделки в ближайшие недели
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев направил ноту Москве155
Секс-бомба для террористов10
Батька обиделся на Москву221
США лишились первого F-3584
Пенсионерка ограбила банк ради квартиры для внучки23
Видео
01:02
Цуркан выдала схемы электроснабжения Донбасса
Происшествия
00:44
В Китае от сильных ливней начали рушиться дома
Общество Азия
01:06
Турки отдались Эрдогану
В мире Кавказ
00:57
Развод Шнура неожиданно разоблачили
Шоу-бизнес
00:17
Россияне попросили пенсию по молодости
Личный счет Общество
00:33
В Казанском цирке страус напал на зрителей
Происшествия
02:24
Улицкая рассказала об отсталости и агрессии россиян
Общество
03:32
К Земле летит «огромное НЛО»
Наука и техника Наука
01:25
Меркель пришла в замешательство из-за мигрантов
Европа В мире
00:53
США лишились первого F-35
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение