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Россию «залили» пальмовым маслом
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Россию «залили» пальмовым маслом 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Россия за четыре месяца 2018 года нарастила импорт пальмового масла и его фракций на 26,3 процента по сравнению с январем-апрелем 2017-го. Об этом сообщает The Dairy News.
Издание «Утро.ру» связало увеличившийся объем импорта с соглашением, которое Россия заключила с Индонезией.
Речь идет о кредите на покупку 11 истребителей Су-35. СМИ писали, что половина стоимости контракта будет оплачена индонезийскими товарами, в том числе каучуком, пальмовым маслом и другой продукцией.
«Утро.ру» отмечает со ссылкой на экспертов, что в пальмовом масле содержатся жирные насыщенные кислоты (около 50 процентов), а это способствует повышению уровня холестерина в крови. Также это масло плохо может вызывать аллергию у детей.
Летом 2017 года СМИ писали о планах Россельхознадзора ввести контроль за оборотом пальмового масла для борьбы с фальсификацией продуктов.
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