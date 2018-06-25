Россию «залили» пальмовым маслом

Россия за четыре месяца 2018 года нарастила импорт пальмового масла и его фракций на 26,3 процента по сравнению с январем-апрелем 2017-го. Об этом сообщает The Dairy News.

Издание «Утро.ру» связало увеличившийся объем импорта с соглашением, которое Россия заключила с Индонезией

Речь идет о кредите на покупку 11 истребителей Су-35. СМИ писали, что половина стоимости контракта будет оплачена индонезийскими товарами, в том числе каучуком, пальмовым маслом и другой продукцией.

«Утро.ру» отмечает со ссылкой на экспертов, что в пальмовом масле содержатся жирные насыщенные кислоты (около 50 процентов), а это способствует повышению уровня холестерина в крови. Также это масло плохо может вызывать аллергию у детей.