Казахстан запретил ввоз российской курицы

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Казахстан запретил ввоз продукции 36 российских птицефабрик 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Министерство сельского хозяйства Казахстана запретило ввоз в страну продукции 36 российских птицефабрик из-за зарегистрированного в РФ птичьего гриппа, сообщила пресс-служба ведомства.
Как сообщается на сайте министерства, международное эпизоотическое бюро зарегистрировало высокопатогенный птичий грипп на территории Курской, Пензенской и Самарской областей России.
"В этой связи в рамках реализации государственной политики в области безопасности пищевой продукции, подлежащей ветеринарно-санитарному контролю и надзору, министерством сельского хозяйства Республики Казахстан с 21 июня 2018 года запрещен ввоз живой птицы и инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции на территорию Республики Казахстан (из указанных регионов РФ — ред.)", — говорится в сообщении.
Кроме того, из названных регионов запрещены к ввозу на территорию Казахстана корма и кормовые добавки для птиц, не прошедшие тепловую обработку, охотничьи трофеи, не прошедшие таксидермическую обработку, а также бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц.
На прошлой неделе областное управление ветеринарии Саратовской области сообщило об обнаружении очага птичьего гриппа в двух личных подворьях в области. Ветеринарная служба проводит мероприятия по ликвидации вспышки птичьего гриппа и предотвращению распространения инфекции из очага, отметили в ведомстве.
С 22 июня губернатор Пензенской области Иван Белозерцев установил карантин в двух частных подворьях в Колышлейском и Белинском районах из-за птичьего гриппа, общее число охваченных вирусом подворий достигло девяти.
Ранее сообщалось также, что Россельхознадзор обнаружил птичий грипп типа А подтипа Н5 в Курской области. В частности, вирус обнаружили у павшей домашней птицы из личного подсобного хозяйства в деревне Н. Грайворонка Советского района, а погибшей домашней птицы в лесополосе Рышковского с/с Курского района.
По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.
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