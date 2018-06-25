Казахстан запретил ввоз российской курицы

Казахстан запретил ввоз продукции 36 российских птицефабрик

Министерство сельского хозяйства Казахстана запретило ввоз в страну продукции 36 российских птицефабрик из-за зарегистрированного в РФ птичьего гриппа, сообщила пресс-служба ведомства.

Как сообщается на сайте министерства, международное эпизоотическое бюро зарегистрировало высокопатогенный птичий грипп на территории Курской, Пензенской и Самарской областей России.

"В этой связи в рамках реализации государственной политики в области безопасности пищевой продукции, подлежащей ветеринарно-санитарному контролю и надзору, министерством сельского хозяйства Республики Казахстан с 21 июня 2018 года запрещен ввоз живой птицы и инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции на территорию Республики Казахстан (из указанных регионов РФ — ред.)", — говорится в сообщении.

Кроме того, из названных регионов запрещены к ввозу на территорию Казахстана корма и кормовые добавки для птиц, не прошедшие тепловую обработку, охотничьи трофеи, не прошедшие таксидермическую обработку, а также бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц.

На прошлой неделе областное управление ветеринарии Саратовской области сообщило об обнаружении очага птичьего гриппа в двух личных подворьях в области. Ветеринарная служба проводит мероприятия по ликвидации вспышки птичьего гриппа и предотвращению распространения инфекции из очага, отметили в ведомстве.

С 22 июня губернатор Пензенской области Иван Белозерцев установил карантин в двух частных подворьях в Колышлейском и Белинском районах из-за птичьего гриппа, общее число охваченных вирусом подворий достигло девяти.

Ранее сообщалось также, что Россельхознадзор обнаружил птичий грипп типа А подтипа Н5 в Курской области . В частности, вирус обнаружили у павшей домашней птицы из личного подсобного хозяйства в деревне Н. Грайворонка Советского района, а погибшей домашней птицы в лесополосе Рышковского с/с Курского района.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.