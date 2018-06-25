Путина хотят привлечь к проблеме с ценами на бензин

В спор о ценах на бензин захотели привлечь Путина

По его словам, нефтяников «нельзя загонять в угол», но поставщики топлива «не совсем правы».

«Надо просчитать, мы ничего не отрицаем, но у нас у транспорта в себестоимости моторное топливо составляет от 30 до 50 процентов. Вы представляете, как повлияет это увеличение и на банкротство, и на увеличение тарифов», — сказал Ефимов.

Он призвал проанализировать ситуацию и найти компромисс. Транспортники и нефтяники по-разному оценивают происходящее, подчеркнул отметил собеседник агентства.

«Мы считаем одно, нефтяники считают другое. Поэтому у нас разные позиции, и мы хотим эти позиции свести вместе и посмотреть, кто из нас прав», — отметил глава Союза транспортников.

9 июня в Независимом топливном союзе (НТС) заявили, что соглашение правительства с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке розничной цены на бензин ведет к уничтожению независимых АЗС и ликвидации значительной части топливной инфраструктуры страны. В случае ухода независимых сетей наступит окончательная монополизация рынка и произойдет рост цен на бензин до 100 рублей за литр в течение года, отметили в НТС.