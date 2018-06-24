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В Раде предрекли социальный взрыв на Украине
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В Раде рассказали, чем обернется выполнение требований МВФ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Повышение цен на газ для населения по требованию Международного валютного фонда (МВФ) приведет к социальному взрыву на Украине, об этом заявил в эфире телеканала "Интер" депутат Верховной рады, лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко.
Как отметил депутат, МВФ уже даже не пытается вести диалог с Киевом, а лишь пытается диктовать условия. При этом он напомнил, что те страны, которые следовали рекомендациям МВФ вопреки своим национальным интересам, сталкивались с социальными протестами. Депутат призвал украинские власти пересмотреть программу сотрудничества с МВФ. По его словам, в стране необходимо заняться развитием экономики, а также снизить налоги и тарифы для оживления промышленности.
Украине необходимо проводить политику, отвечающую национальным интересам, а не требованиям МВФ, заключил Бойко. Ранее глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что визит на Украину миссии МВФ зависит от пересмотра цены на газ и сбалансирования госбюджета.
Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016-2017 годах Украина получила еще два транша в один миллиард долларов каждый.
Киев надеялся получить пятый транш от фонда до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен.
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