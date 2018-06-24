В Раде предрекли социальный взрыв на Украине

В Раде рассказали, чем обернется выполнение требований МВФ

Как отметил депутат, МВФ уже даже не пытается вести диалог с Киевом, а лишь пытается диктовать условия. При этом он напомнил, что те страны, которые следовали рекомендациям МВФ вопреки своим национальным интересам, сталкивались с социальными протестами. Депутат призвал украинские власти пересмотреть программу сотрудничества с МВФ. По его словам, в стране необходимо заняться развитием экономики, а также снизить налоги и тарифы для оживления промышленности.

Украине необходимо проводить политику, отвечающую национальным интересам, а не требованиям МВФ, заключил Бойко. Ранее глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что визит на Украину миссии МВФ зависит от пересмотра цены на газ и сбалансирования госбюджета.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016-2017 годах Украина получила еще два транша в один миллиард долларов каждый.

Киев надеялся получить пятый транш от фонда до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен.