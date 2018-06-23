ОПЕК + миллион: победа России и Саудовской Аравии

Новак назвал долю России в общем увеличении добычи нефти стран ОПЕК+

Стороны нефтяной сделки ОПЕК+ согласовали рост добычи на 1 млн баррелей в сутки. Несмотря на то, что официально эти цифры не запротоколированы, а некоторые участники переговоров говорят, что по факту увеличение будет меньшим, само достижение согласия в этом вопросе уже называют победой России Саудовской Аравии . Глава Минэнерго Александр Новак считает, что Россия в ближайшие месяцы сможет нарастить добычу на 170-180 тыс. б/с, распределив этот объем пропорционально между добывающими компаниями.

Завершение этой недели можно назвать настоящим триумфом для нефтяного рынка — стороны нефтяной сделки ОПЕК+ все-таки согласовали увеличение добычи нефти.

«Да. Все согласились с ним… Будет миллион баррелей»,

— сказал журналистам министр углеводородов Эквадора Карлос Перес по итогам встречи министров 24 стран-участниц соглашения об ограничении добычи нефти.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих отметил, что дополнительный миллион баррелей в сутки планируется вывести на рынок в течение второго полугодия. При этом министр нефти и газа Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи предположил, что некоторый рост поставок возможен уже в июле.

Дискуссия была оживленной и непростой, признал российский министр энергетики Александр Новак. Тем не менее, компромисс был найден: цели сделки ОПЕК+ корректировать не стали, а договорились придерживаться 100-процентного уровня ее исполнения.

В мае из-за спада в добыче ряда стран он составлял порядка 149%. По факту, получается, что квоты просто будут перераспределены между участниками соглашения. Об этом 22 июня договорились и страны ОПЕК : в коммюнике по итогам встречи членов картеля не было тезиса об увеличении добычи, однако подчеркивалась приверженность членов ОПЕК 100-процентному уровню соблюдения сделки.

Скорее всего, цифр роста добычи не будет и в итоговом совместном заявлении по итогам субботней встречи.

«Совместное заявление ОПЕК и не-ОПЕК не будет, как ожидается, содержать конкретных цифр по добыче нефти… Заявление призовет к сокращению странами ОПЕК+ уровня выполнения сделки до 100% со 149%», — пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Ранее делегаты из ОПЕК, знакомые с ситуацией, сообщили агентству Bloomberg , что оперативно нарастить добычу смогут всего пять стран-участниц. При этом, увеличение добычи Саудовской Аравии может составить 245 тыс. б/с, России — 160 тыс. б/с, Кувейта — 80 тыс. б/с, Омана — 35 тыс., Объединенные Арабские Эмираты смогут нарастить производство нефти на 80 тысяч баррелей в сутки.

По словам Александра Новака, увеличить добычу нефти могут 8-10 стран-участниц ОПЕК+.

Россия, считает министр, сможет увеличить добычу нефти на 170-180 тыс. б/с. При этом по росту добычи будут рассматриваться равные возможности для всех российских нефтяных компаний, а само увеличение вероятнее всего произойдет во втором полугодии, добавил он. По прогнозным оценкам, с учетом принятых решений добыча нефти в РФ по итогам 2018 года может составить более 550 млн тонн.

Нефтяные трехдневные переговоры — 21 июня вопрос добычи рассматривал мониторинговый комитет ОПЕК+, 22-го в Вене проходило заседание ОПЕК, 23-го — министерская встреча участников сделки — проходили в очень политизированной обстановке. Так, Иран пытался внести в итоговую декларацию ОПЕК осуждение возможных санкций Вашингтона против Тегерана . Хотя этот вопрос обсуждался, члены картеля предпочли остаться вне политики и в свое коммюнике его не внесли.

Свою лепту в процесс внес и президент США Дональд Трамп . 22 июня он в своем твиттере призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти. «Надеюсь, что ОПЕК существенно увеличит добычу. Надо держать цены на низком уровне!», — написал он. Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что власти США обратились к ОПЕК с просьбой нарастить добычу, чтоб снизить цены на рынке — из-за растущих цен на нефть в США серьезно подорожал бензин.

«ОПЕК создана не для того, чтобы получать инструкции от США», — ответил эти призывы министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

«Президент Трамп думает, что может давать наказы ОПЕК, что делать, а чего не делать. Он создает трудности на рынке, вводя санкции, и сейчас ждет, что на рынке установятся лучшие цены. Это не честно. ОПЕК не является департаментом минэнерго США», — подчеркнул он.

Глава российского Минэнерго на вопрос, повлияло ли заявление Трампа на итоги переговоров, подчеркнул: «Очевидно, что мы в своих действиях ориентируемся не на Twitter, а на глубокий анализ, который делается нашими командами, секретариатом ОПЕК и всеми странами, которые вошли в соглашение».

Еще одной важной новостью «нефтяного марафона» стало предложение России присоединиться к ОПЕК в качестве наблюдателя. «Такая опция действительно есть, она рассматривается, и мы сейчас внимательно изучаем этот вопрос», — признал Новак.

Впрочем, и без России в ОПЕК сотрудничество между сторонами будет продолжаться: члены ОПЕК+ сейчас активно обсуждают формат сотрудничества после 2018 года. «Она уже не будет называться ОПЕК+, мы думаем, как она будет называться», — уточнил российский министр.

Убрать с рынка суммарно 1,8 млн баррелей в сутки, чтоб сблансировать мировой рынок и вернуть цены на углеводороды на приемлемый для развития отрасли уровень, члены ОПЕК и страны, не входящие в картель, договорились в конце 2016 года. С тех пор сделка доказала свою эффективность и несколько раз продлевалась. Однако в последние месяцы общий уровень исполнения сделки составлял почти 150% — из-за серьезного спада добычи в Венесуэле , а также в ряде африканских стран, включая Алжир

Нервозности рынку добавили и анонсированные США санкции в отношении иранской нефти.

Стоимость фьючерсов на средиземноморскую марку Brent прочно ушла за рубеж в $70 за баррель, а в апреле и несколько раз перешагивала за $80. Голоса экспертов и игроков рынка, предупреждавших об опасности неконтролируемого роста, стали звучать все громче.

Габон, Ирак, Экваториальная Гвинея, Южный Судан. По расчетам экспертов VYGON Consulting, ряд участников ОПЕК+, помимо Венесуэлы, также не смогут в течение 2018 года поддерживать добычу даже на уровне 100% исполнения квот из-за долговременного снижения инвестиций в нефтепереработку. К ним относятся Азербайджан , Алжир, Ангола

Хотя ряд экспертов предсказывал нефтяным ценам снижение, пока новости о договоренностях позитивно влияют на котировки. Стоимость барреля марки Brent на Лондонской бирже уверенно растет — к закрытию пятницы, 22 июня, она выросла более чем на 3% и составляла $75,53.