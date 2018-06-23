Обозначен «предупредительный выстрел» РФ для США

Продажу Россией казначейских бумаг США назвали предупредительным выстрелом

Россия активно продает американские облигации государственного займа, со стороны Москвы это «предупредительный выстрел» для Вашингтона, ведущего агрессивную политику в отношении России, пишет австрийский Contra Magazin.

Российский Центробанк продает половину долларовых запасов и существенно наращивает золотые резервы — и Россия в этом не одинока, говорится в статье, содержание которой приводит ИноТВ.

Напомним, в апреле Россия продала половину имевшихся у нее казначейских бумаг США — на 47,5 млрд долларов. У России сохраняются бумаги на 48,7 млрд долларов. Сейчас наша страна занимает 22-ю строчку в рейтинге держателей американских ценных бумаг.

Contra Magazin отмечает, что вместе с этим Россия пополнила свои запасы очередными 600 тыс. унций золота.

Автор статьи уверен, что со стороны Москвы это своего рода «предупредительный выстрел» в направлении Вашингтона, ведь американцы продолжают агрессивную политику в отношении России.

К настоящему времени российский Центробанк владеет уже примерно 62 млн унций золота, а это новый рекордный показатель, пишет издание.

Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Мексика, Монголия, Таджикистан, Турция, Автор статьи отмечает, что не только Россия в последние месяцы и годы переходит на золото. Свои золотые запасы стремительно наращивают Китай Узбекистан . На этом фоне американский доллар стремительно теряет значимость как резервная валюта.

Эта тенденция может развиваться еще сильнее, если торговые войны США с Китаем, Россией, Европейским союзом и другими странами станут более интенсивными. В этом автор статьи видит риск для США и мировой экономики.

Вероятнее всего, это приведет к ослаблению доллара, повышению пошлин и значительно более высокому уровню инфляции, говорится в материале. Для золота при таком раскладе создается весьма крепкий и успешный сценарий, пишет Contra Magazin.

Сейчас все указывает на то, что государства, инвестирующие средства в покупку золота, окажутся на стороне победителей, заключает Contra Magazin.