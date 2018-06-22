Ещё
Греция выходит из меморандумов с кредиторами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Премьер-министр Греции заявил, что страна выходит из меморандумов с кредиторами 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в ходе своего выступления перед депутатами, входящими в правящую коалицию партий СИРИЗА и «Независимые греки» (АНЭЛ), заявил, что страна выходит из меморандумов с кредиторами.
«Сегодня исторический день. Мы выходим из меморандумов с кредиторами», — цитирует его РИА Новости.
По словам Ципраса, страна «переворачивает страницу».
«Через восемь лет нам удалось решить проблему долга Греции, долга, которого мы не создали, долга, который мы унаследовали от сил старого режима», — добавил греческий премьер.
Он подчеркнул, что с настоящего времени страна будет работать над восстановлением экономического и политического суверенитета.
Агентство также отмечает, что Ципрас впервые за долгое время появился на публике в галстуке, сдержав таким образом данное ранее обещание носить его после решения проблем с госдолгом страны.
Ранее сообщалось, что Еврогруппа утвердила завершение последней программы макрофинансовой помощи Греции.
Кроме того, на пополнение буфера стабильности Греции будут выделены €9,5 млрд из последнего транша финансовой помощи стране в размере €15 млрд
RT на русском: последние новости
СМИ: ОПЕК согласовала с Ираном условия повышения нефтедобычи Нефть WTI подорожала более чем на 5% Сечин рассказал о дефиците нефти на мировом рынке в ближайшие 10 лет
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина выступила с требованием по «ничейному» Крыму98
Привычный перевод денег может уйти в прошлое217
Россия готовится к отключению от SWIFT596
Генассамблея ООН приняла новую резолюцию по России362
Российские магазины шокировали американцев341
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
01:13
В Киеве День скорби назвали «атавизмом совка»
Украина В мире
00:29
На предприятии в Белоруссии произошёл взрыв
Происшествия В мире
01:03
BMW X6 взорвали в Ставрополе
Происшествия Автоспорт
01:45
Появилась новая версия гибели группы Дятлова
Происшествия
00:40
Зять Ельцина стал советником Путина
Политика
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
01:22
Силуанов порадовал пенсионеров
Личный счет Экономика
03:13
Нюша нарвалась на скандал
Шоу-бизнес
01:44
Как поживает «последний диктатор Европы»?
В мире СНГ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение