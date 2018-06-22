Россия готовится к отключению от SWIFT

Российские корпорации готовятся к отключению страны от SWIFT

Аналог международной системы ЦБ РФ готовил с 2014 года. О завершении работы в начале 2017 года сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина

В январе тогдашний первый вице-премьер Аркадий Дворкович говорил, что банки и компании «морально и технически готовы» к отключению от мировой финансовой системы.

Возможность отключения России от SWIFT обсуждается с 2014 года, когда были введены первые антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине . Однако в самой SWIFT подобные рекомендации сочли нарушающими права и наносящими ущерб компании.

Запас карман не тянет

Радостный рапорт «Газпромнефти» совершенно понятен: всегда лучше иметь две системы вместо одной, объясняет эксперт комитета ГД по финансовым рынкам Ян Арт.

"Для «Газпромнефти» это как создание дополнительного контура безопасности на тот случай, если Россию в самом деле отключат от SWIFT. Когда политические разногласия пытаются решать такими методами — это не дело, но готовым надо быть ко всему", — сказал он «Ридусу».

Никакого экономического смысла, никакой выгоды от перехода на российскую «островную» систему расчетов компания не получает. Это целиком и полностью backup-система, своего рода система аварийного спасения. Поэтому подключение к СПФС никоим образом не означает, что «Газпромнефть» перестает пользоваться расчетами через SWIFT.

Дай Бог, чтобы СПФС так и осталась «спящей» системой, которую никогда не придется в реальности активировать, полагает Арт.

"Наличие запасной системы позитивно не только потому, что она страхует российские компании от непредвиденных политических осложнений. Присутствие альтернативной системы создает конкуренцию SWIFT’у, ведь любые компании и банки в мире могут подключиться теперь к ее российскому аналогу", — говорит эксперт.

Это сравнимо с параллельным существованием платежных систем Visa , MasterCard и российской МИР. Пользователь вправе сам выбирать, какая из этих систем ему милее. В случае с конкуренцией между SWIFT и СПФС компании тоже вольны решать, какая из них удобнее для проведения их финансовых операций.

Но отключение России от SWIFT — ситуация маловероятная, повторяет Ян Арт.

"Слишком много сторон не заинтересовано в том, чтобы в сети SWIFT на месте России образовалась дыра. Война войной, а обед про расписанию", — напоминает он.

Руки коротки

Василий Солодков. Предположения о возможности отключения России от SWIFT выходят за рамки рационального, соглашается директор Банковского института ВШЭ

"Система SWIFT находится вне американской юрисдикции. Ее мозговой центр расположен в Бельгии, и чтобы кого-то от SWIFT отключить, США должны послать запрос на такое действие в Евросоюз, а ЕС, в свою очередь, порекомендовать это сделать руководству системы. Но именно что порекомендовать — отдать приказ Брюссель может лишь в случае, если такой шаг будет осуществлен в рамках санкций самого ЕС. Но сейчас настроения в ЕС на российском направлении не настолько истеричные, чтобы по запросу из Вашингтона дергать рубильник", — говорит эксперт.

Полностью согласен с экспертами и первый вице-президент Ассоциации региональных банков России Александр Хандруев

"Система SWIFT — организация, во-первых, исключительно коммерческая, и никакие политические проблемы ее членов это сообщество не интересуют, если его участники не нарушают внутренних правил самой системы. Во-вторых, SWIFT — это всего-навсего инструмент для облегчения межбанковских операций. Отключить какую-то страну или компанию от него — это примерно то же самое, если в Вашингтоне потребуют от ICANN [Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами] отключить их от интернета", — сказал он «Ридусу».